Rosa López confiesa que vive gracias a la ayuda de sus fans: “Tengo gente que paga 4,99 euros”

Los problemas económicos en la vida de Rosa López son ya una constante y no es la primera vez que lo confiesa. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo explicó en el pasado que pasó por malos momentos en cuanto a dinero se refiere, y en su última entrevista con Fórmula TV admite que actualmente tiene falta de proyectos en los que trabajar, por lo que se le está haciendo cuesta arriba la situación.

Ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, en la que resultó ganadora, la granadina representó también a España en el Festival de Eurovisión y ha lanzado varios trabajos al mercado. Sin embargo, ninguno desde 2012, tan solo algún single suelto.

Hace unos meses, Rosa admitió que tuvo que vender su antigua casa y su BMW para vivir en un pequeño piso del que sigue pagando la hipoteca. Ahora además ha confesado que son sus fans los que la ayudan económicamente a salir adelante. “Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Y, aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda. A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas todos”, asegura.

“En los próximos Operación Triunfo deberían enseñar qué es una factura o una empresa”, aconseja sobre su preparación en la Academia más famosa de España.