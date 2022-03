«Encuentros inesperados» y el regreso más esperado

Hace solo unos días Mamen Mendizábal anunciaba su regreso a laSexta por todo lo alto encarnando el personaje de Wonder Woman, en plena fiebre por los superhéroes con el mediático estreno en cines de «The Batman». Su marcha de «Más Vale Tarde», después de varios años liderando las tardes de laSexta transformaba la parrilla del canal de Atresmedia, con cambios en cadena. «Más Vale Tarde» pasaba a estar conducido por Cristina Pardo e Iñaki López, mientras que José Yélamo cogía el testigo de Iñaki en «laSexta Noche». El efecto dominó culminaba con la creación del nuevo éxito de laSexta de los domingos por la tarde, liderado por Nuria Roca junto a su equipo de colaboradores de «La Roca».

«'Encuentros inesperados’ demuestra que en la televisión no está todo inventado», corroboraban en su presentación Mamen Mendizábal y Carmen Ferreriro, Directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia. Después de la experiencia de Mamen con «Palo y astilla», la presentadora da ahora un giro de tuerca a las entrevistas. El programa organiza un encuentro a ciegas entre dos personajes públicos que aparentemente nada tienen que ver por generación o actividad profesional. Así se producen coincidencias tan surrealistas como la de Junqueras con Mario Vaquerizo, que podremos ver hoy, o Esperanza Aguirre con la cantante Mala Rodríguez.

Mamen Mendizábal asegura que para Oriol Junqueras fue muy especial el rodaje de su episodio, «ya que suponía su primera visita a Madrid desde que saliera de la cárcel». Además, el otro gran valor de este formato es que «permite ver a famosos completamente fuera de su zona de confort o de su contexto de conversación habitual. Nadie espera escuchar a Junqueras hablando de fe». Además, aprovechando la semana más reivindicativa sobre el feminismo, marcada por el 8-M, Mamen y Carmen adelantaron que «habrá un episodio centrado en el feminismo, aunque en el resto de las entregas de cada jueves también será un tema troncal».

Sin embargo, estos encuentros por parejas desembocan después en conversaciones a cuatro en las que también interviene Mamen. Pero su papel no solo se limita a ser moderadora, más bien actúa como dinamizadora de los temas que se traten. Así, laSexta sigue apostando por formatos que acerquen a los espectadores a rostros conocidos de la televisión, la cultura, el deporte o la política, como ya hiciera recientemente con «Fuera del mapa», presentado por Alberto Chicote.

A partir de hoy, todos los jueves a las 22:30, el programa de Producciones El Barrio (Lo de Évole) recibirá a invitados como Maikel Delacalle, José Bono, Santiago Cañizares, Marc Giró, Toni Cantó, James Rhodes, Mariló Montero. Entre ellos, también habrá rostros conocidos de Atresmedia como Josep Pedrerol o Samantha Hudson, que conocerá en persona a exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

Desde su experiencia, después de más de una década presentando formatos de televisión y entrevistas, Mamen cree que «hablar de política es más fácil que hablar de tu intimidad. Cuando el tema te interpela, te duele o te emociona, no siempre estás dispuesto a abrirte en la televisión para que te vea la gente. Se han tenido que fiar de mí, y me he alegrado de que muchos lo hicieran». Para ella estos encuentros alcanzan un nivel de intimidad que le ha sorprendido y que también le ha impuesto. «Ha habido temas, como la pérdida de un ser querido, que he consensuado con mi familia, porque les puedo hacer daño a ellos».

El programa de hoy

Mario Vaquerizo, Alberto San Juan, Oriol Junqueras y Ana Iris Simón serán los protagonistas de la primera entrega de «Encuentros Inesperados», en la que compartirán puntos de vista sobre su percepción de la fe católica.

Estos primeros invitados charlarán sobre la influencia de la Iglesia en la actualidad, así como en la forma de vivir su fe, su opinión sobre los escándalos que afectan a la institución eclesiástica como los casos de pederastia o su percepción, en el caso de los creyentes, sobre sentirse señalados. Como el resto de contenidos de Atresmedia, también estará en el catálogo de Atresplayer.