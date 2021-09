Así se «coló» José Yélamo en «laSexta Noche»

Desde que finalizaba la anterior temporada televisiva ya se conocía el gran movimiento de presentadores que se iba a producir en laSexta con la llegada de septiembre. Todo comenzaría con la marcha de Mamen Mendizabal de «Más Vale Tarde», hueco que compartirán a dúo Iñaki López y Cristina Pardo, lo que supone el fin del espacio de los domingos «Liarla Pardo», presentado por Cristina. Sin embargo, laSexta encontraba pronto la mejor forma de cubrir ese hueco con Nuria Roca, con quien volverían a jugar con los apellidos, para inventarse el nuevo programa de tertulia los domingos, «La Roca» .

Por su parte Iñaki López, después de ser sustituido por Hilario Pino durante este verano, será remplazado definitivamente en laSexta Noche por José Yélamo a partir de la próxima semana. Por lo tanto, no se esperaba su presencia en el plató hasta el día 11. Sin embargo, José no pudo evitar colarse el pasado sábado durante la emisión de laSexta Noche para presentarse ante sus nuevos tertulianos y la audiencia. Pero no estará solo, le acompañará en esta nueva aventura al frente del programa Verónica Sanz.

Como cualquier político, Yélamo incluso antes de aterrizar ya ha hecho dos promesas: «La garantía son dos cosas: información y análisis». Entre los colaboradores habituales del programa, a los que se presentó oficialmente, tuvo un chascarrillo con uno de los que lleva más tiempo en el programa. «Me fío de Paco (Marhuenda), que dice que se va a portar bien», dijo bromeando. Su gran sentido del humor parece uno de los matices que van a dar color a esta nueva temporada, que llegará con más cambios todavía no detallados.

El nuevo conductor del programa también quiso enviar un divertido mensaje a los espectadores, «tranquilizándoles»: «No se asusten, todavía queda una semana».