Los Javis confunden a Esperanza Aguirre con María Teresa Campos en «Mask Singer»

Esta noche, el primer miércoles que se emitía «Mask Singer» tras abandonar la franja de los lunes, ha traído las 5 últimas máscaras que quedaban por conocer, entre ellas, las de Mariposa, Plátano, Perro, Flamenco o Monstruita, alternando así voces masculinas, femeninas e incluso internacionales. Los Investigadores han estado más perdidos que nunca, lanzando opciones, a cada cual más disparatada. Después del «truelo» y duelo de primera ronda, Flamenco y Mariposa quedaban nominadas para ser desenmasacaradas. Finalmente le tocó el turno a Mariposa. Aunque Javier Calvo no estuvo muy desencaminado intuyendo que podría tratarse de una política, luego serían los nombres de María Teresa Campos, Ana Torroja o Maira Gómez Quem por los que apostarían los cuatro investigadores.

De piedra se quedaron todos cuando después de varios segundos de incertidumbre se desvelaba la identidad de Esperanza Aguirre. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque no mostró grandes dotes en danza y mostrando una puesta en escena bastante conservadora, sí demostró su fluidez con los idiomas, tanto en francés como en inglés, lenguas de las dos canciones que interpretó. Aguirre explicó alguna de sus pistas, como la de que era deportista, recordando su pasión por el golf. Además no le ha costado reconocer que el principal motivo por el que ha mantenido el secreto y su anonimato durante estas semanas ha sido las elevadas penalizaciones que aparecen en el contrato. Así, la ex ministra ha mostrado su lado más auténtico y natural, incluso admitiendo que el traje de mariposa pesaba demasiado.

Entre los motivos que la han conducido a reaparecer en televisión, reconoce que destaca lo bien que se siente cantando, aunque no sea profesional. Precisamente, hace solo unos días la ex política intervenía en el programa de Mamen Mendizabal, con quien protagonizó un encontronazo al ser preguntada por un caso judicial que salpicaba a su antiguo partido. Los Javis, Mota y Paz Vega se quedaban boquiabiertos al ver a Esperanza detrás de la máscara.

La semana que viene el programa contará con la siguiente ronda clasificatoria, después de que se hayan dado a conocer ya todas las más caras participantes, habiéndose descubierto ya las identidades de La Toya Jackson, Isabel Preysler y Esperanza Aguirre. Ahora será el turno de las pistas físicas, tal y como anunciaba hoy Arturo Valls.