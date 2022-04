Muere Pilar Sanjurjo, la primera mujer del tiempo de la televisión en España

Pilar Sanjurjo se convirtió rápidamente en un rostro reconocible por los españoles por su labor al frente de El tiempo de la segunda cadena de los años 70- 80. Pero para comprender la importancia de su labor hay que retrotraerse al inició de la televisión en España que aterrizó en plena dictadura, en una época en la que las mujeres tenían no sólo dificultades sino que estaban vetadas para acceder a determinados puestos de trabajo.

La televisión llegó a la casa de los españoles en el año 1956. El 28 de octubre, comenzaron las emisiones de RTVE en un chalé del Paseo de la Habana, desde el que se emitieron las primeras tres horas de la cadena pública. Los informativos comenzaron a ser importantes desde el primer momento y con ellos llegó la predicción meteorológica de la mano de Mariano Medina que, tiza en mano comenzó a familiarizar a los espectadores con términos como anticliclón o isobaras...

El trabajo de los meteorólogos era complicado y sus predicciones no siempre certeras. De hecho, Eugenio Martín Rubio en pleno anticiclón en España predijo que llovería el 18 de enero de 1967 en todo el país, incluido Madrid. Se jugó el bigote... y lo perdió. Esta falta de acierto fue un filón para los humoristas de la época, que como Miguel Gila sacaron mucho partido en sus sketches.

Mariano Medina, tiza en mano, durante una predicción del tiempo en TVE FOTO: La Razón (Custom Credit)

Hubo que esperar a los años 70 para ver a la primera mujer haciendo el pronóstico. La gallega Pilar Sanjurjo Meteoróloga, experta en predicción marítima, llegó de la mano de Martín rubio a la cadena pública, Sanjurjo accedió mediante una oposición al Cuerpo Facultativo de Meteorólogos, ahora denominado Cuerpo de Meteorólogos del Estado y junto a Dolores Parra se convirtieron en las primeras mujeres después de la Guerra Civil en acceder por oposición libre a este cuerpo.

Miguel Gila sacó mucho provecho en sus espectáculos de la falta de acierto en las predicciones de los meteorólogos FOTO: La Razón (Custom Credit)

Eran los años 70 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pertenecía al Ministerio del Aire las mujeres tenían vetado el ingreso. Eran unos años complicados y Sanjurjo tuvo problemas y mucha presión por el simple hecho de ser mujer. En una entrevista con Eltiempo.es recordaba que “recuerdo con disgusto que existió cierta presión, por ser mujer, para que no pidiera la plaza de la Escuela Naval de Marín como era mi deseo y fue ocupada por un compañero que iba detrás de mí en el orden de petición”. Sin embargo, la gallega guarda un buen recuerdo del ámbito militar, donde el jefe del aeropuerto de Barcelona, de procedencia militar, me trató con amabilidad y atención en mi primer destino; también recuerdo con agradecimiento a algunas tripulaciones de barcos militares, que me animaron a seguir dando el pronóstico marítimo para nuestra aguas en TVE”.

Eugenio Martín Rubio sin bigote FOTO: La Razón (Custom Credit)

Tras pasar por la oficina meteorológica del aeropuerto de El Prat de Barcelona, Eugenio Martín Rubio contactó con ella para que le sustituyera durante sus vacaciones. En esta ocasión, ser mujer le favoreció, contaba en la entrevista.

En ese momento comenzó a labrar una carrera de cara al público y logró hacerse un hueco en la meteorología española. Fue la primera mujer en ponerse delante de las cámaras a realizar la predicción. Eran los años 70 y Sanjurjo se refería al mapa del tiempo como la «viñeta».

Los medios de comunicación recogieron la noticia cuando Eugenio Martín Rubio perdió la apuesta y se afeitó el bigote FOTO: La Razón (Custom Credit)

No disponían de la tecnología actual, ni audiovisual ni para la predicción. Era un trabajo artesanal, con mapas hechos a mano, imágenes del satélite Meteosat pintados con rotulador, con imanes para colocar las lluvias, nubes y soles y con mapas hechos con cartulinas y divididos en partes, como si fueran puzzles, para hacer más comprensible la predicción y que el espectador tuviera claro de las zonas de la Península de las que hablaba en cada momento.

Las predicciones se realizaban con mapas artesanales, pintados a mano FOTO: La Razón (Custom Credit)

Sanjurjo, que no perdió su acento gallego tan característico, se quedó en RTVE cuando regresó Martín Rubio. Él hacía la predicción en el telediario de las tres de la tarde y ella se encargaba de la de la noche, sobre todo los de la segunda cadena. Sanjurjo admiraba a Martín Rubio: “le tengo un enorme respeto por todo lo que sabía. Además de ser un maestro en meteorología y en la divulgación de esta ciencia en su calidad de escritor, era un maestro en el modo de cómo expresaba el tiempo en TVE, en el fondo y en la forma”.

Su buen hacer hizo que su popularidad fuera aumentando en la década de los 70-80. Daba buena imagen, su acento gallego llamaba la atención, su seguridad ante la cámara y su capacidad de predicción... se llegó a decir que era la única que acertaba en sus pronósticos.

Expedición a la Antártida

Fue también una de las primeras mujeres en participar en una expedición a la Antártida, donde investigó in situ las causas y efectos del agujero de la capa de ozono. Recientemente se había jubilado y el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, Televisión Española le rindió un homenaje emitiendo una pieza informativa sobre los inicios de la científica y pionera gallega.

Sanjurjo agradeció el detalle y así se lo trasladó a RTVE en Twitter a través de su sobrina.

Precisamente en ese hijo con Silvia Laplana, su sobrina María le informaba en el día de ayer que Pilar Sanjurjo había fallecido. La noticia cayó como una losa entre la comunidad de meteorólogos, lugar en el que ella se encontraba más cómoda porque tuvo también un gran reconocimiento por parte de sus compañeros y además podía volver a ser un personaje anónimo, algo que para Sanjurjo era “una bendición”.