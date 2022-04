¿Qué series y películas ver hoy, 15 de abril?

SERIES

Neonoir de arte y ensayo

TOO OLD TO DIE YOUNG

Estados Unidos, 2019, CRIMEN, FANTASÍA OSCURA, 31-97 minutos. (1 temporada, 10 episodios).

Nicolas Winding Refn combina su talento y talante con el de Ed Brubaker para construir un experimento audiovisual excesivo y arriesgado, no para todos los gustos. Mezclando neonoir y neowestern, surrealismo, humor absurdo, violencia extrema, quietismo, sátira negra, fetichismo y formatos narrativos, una historia sin héroes ni moral, fronteriza en todos los sentidos, que evoca desequilibradamente la mitología usamericana y chicana con ecos de Lynch, Mann, Jodorowsky, Ellroy o Kenneth Anger. No se admiten reclamaciones. AMAZON PRIME.

La vida es puro teatro

ESTUDIO 1

España, 1967-1968. DRAMA, COMEDIA. 80-140 minutos aprox. (19 episodios).

De entre las aproximadamente cuatrocientas obras que, entre 1965 y 1984, emitió este espacio dramático de TVE, siguiendo el ejemplo internacional de “The Play of the Week” o “Play of the Month”, podemos recuperar un puñado, disfrutando del buen hacer de actores con la talla de José María Rodero, Mary Carrillo, Andrés Mejuto o tantos otros y otras. RTVE.es.

SECUNDARIAS

Esto no es lógico, capitán

LO INEXPLICABLE

Estados Unidos, 2019-2022, DOCUMENTAL, 40 minutos. (4 temporadas, 45 episodios).

Lo inexplicable es que con 90 años William Shatner tenga todavía gracia y energía para engancharnos a esta serie documental, que también produce, siguiendo todo tipo de misterios misteriosos a lo largo de la historia más histérica. CANAL HISTORIA.

La verdad está ahí fuera, o no

HOUDINI Y DOYLE

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 2016, MISTERIO DE ÉPOCA, 60 minutos (10 episodios).

Conan Doyle y Houdini son como Mulder y Scully, solo que en caballeros eduardianos con traje y corbata, en esta divertida serie donde forman equipo mal avenido para resolver misterios inexplicables, dignos del programa de William Shatner. MOVISTAR+.

Las fantásticas

LAS MUÑECAS DE LA MAFIA

Colombia, 2009-2019, DRAMA, CRIMEN, 45 minutos aprox. (2 temporadas, 118 episodios).

Así son los culebrones que nos gustan. Cinco jóvenes mujeres encontrarán su destino, ligado al cártel y el narcotráfico, en esta telenovela llena de pasión, crímenes, romance y traición en la ficticia ciudad colombiana de El Carmen. NETFLIX.

PELÍCULAS

NORTHMEN: LOS VIKINGOS

XTRM. 12:40

Suiza, Alemania, Sudáfrica, 2014. Acción y aventuras desenfrenadas, con un grupo de vikingos acosado en tierra enemiga, en plan survival sangriento. Y con un monje cristiano estilo shaolin que no se lo salta un picto.

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

MOVISTAR+ CLÁSICOS. 16:15

Italia, Francia, 1964. En realidad, el Evangelio según Pasolini, en clave neorrealista, cripto-marxista, poética y revolucionaria, con reparto no profesional (incluyendo a su madre), capaz de conmover por igual a cristianos y agnósticos.

SHALAKO

BOM: 20:01

Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, 1968. El único wéstern interpretado por Sean Connery es un emocionante juego de supervivencia contra los apaches, rodado en pleno desierto almeriense. Según novela de Louis L´Amour y con Brigitte Bardot.

LA PASIÓN DE CRISTO

TRECE TV: 22:30

Estados Unidos, 2004. En realidad, la Pasión de Mel Gibson, en clave historicista, brutalmente realista pero al tiempo mística, dialogada en latín y arameo, capaz de conmover por igual a cristianos y agnósticos.