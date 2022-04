Susana Gallego se considera una «osada de la vida», y algo de razón tiene porque ¿cómo pasa una persona de vender prendas de ropa a apostar por un proyecto arriesgado y desconocido como es intentar llevar la realidad y la accesibilidad a todo tipo de contenidos a personas con discapacidad intelectual? Esta emprendedora creó hace tres años la página web «Facilito.eu» que pretendía dar la oportunidad a este colectivo para aprender, conocer y desenvolverse en cualquier situación, llenando un enorme agujero existente en la accesibilidad cognitiva. Este año, incluso ha ido más allá y pandemias aparte ha conseguido otro sueño: lanzar «WebTV» el primer canal de televisión para personas con discapacidad intelectual, llena de consejos, curiosidades y diversión.

Pero, ¿cómo empezó todo? Susana Gallego explica a LA RAZÓN que fue de la manera más insospechada, porque su padre tenía que asistir a una premiere de la película «El octavo día»: «El protagonista, Pascal Duquenne, es un chico con discapacidad intelectual y bueno, tenía ir mi padre, pero en aquel momento fui yo. Hubo un antes y un después de la película». La vida de Susana por aquel entonces estaba centrada en su propio negocio, que nada tenía que ver con la discapacidad, pues era «una firma propia de prendas de vestir con diseños exclusivos y venta de tejidos». Pero confiesa que al salir de la sal de cine se dijo a sí misma, «algo puedo hacer». En ese momento decidió organizar un desfile de ropa y donar todo lo recaudado. La conexión estaba hecha, y se unieron varias empresas que ya colaboraban con la causa y asistió «gente de la farándula y deportistas». La única condición que puso Gallego es que «quería sensibilizar sobre la cuestión y que en el desfile participasen personas con discapacidad». Todo lo recaudado fue destinado a la organización Special Olympics.

Tuvieron que pasar 12 años y «un giro brutal en mi vida» para que esta técnico de laboratorio empezara a trabajar en el Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad a donde acude todas las mañanas. «Me planteo entonces que con lo que yo tengo y con lo que yo puedo aportar, devolverles todo lo que me dan. Mezclo mi lado creativo con la experiencia profesional, la cercanía con ellos y conocer de primera mano sus necesidades». Y así nace Facilito.eu, y «WebTV», un canal de televisión con programas diarios de lunes a domingo, a las 11:00 a.m. y 6:00 p.m en su web, Facebook y Youtube, de carácter gratuito. En el material se ofrecen programas de 15 a 25 minutos, con un hilo conductor presentado por Susana y varios videos educativos y entretenidos. «Se crea como un intercambio de servicios entre profesionales y empresas que quieren adaptar la información y hacerla accesible, porque yo soy encargada de accesibilidad cognitiva. En estos tres años, el recorrido ha cambiado y nos hemos ido adaptando y detectando las verdaderas necesidades. Y descubrimos que hay una necesidad muy fuerte que es a nivel de programas de televisión; que no hay nada que sea accesible y adaptado, para que ellos lo puedan comprender. Y entonces nos lanzamos», explica Gallego sobre el origen del proyecto. Junto al otro fundador, Eric Doireau, que se ocupa de la parte técnica, edición, producción, maquetación y grabación, y la inestimable ayuda de Luis Miguel Astorga, un actor «con mucha energía».

Y de momento está teniendo mucho éxito: «Los que ya me conocían me creen capaz de eso y de más, y hay respuestas muy positivas porque consideran que hay una necesidad y que por lo menos se ha descubierto una parte de esa necesidad. Y luego las personas con discapacidad intelectual están encantadísimos». No es de extrañar porque hay auténticas directrices para manejarse en la vida como saber «moverse en el transporte público, comprar, el manejo del dinero, localizar ciertos servicios...». Todo aderezado con un toque de humor, porque «esa pincelada y esas locuras son importantes para ellos».