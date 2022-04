¿Qué supuesto delito cometió el representante de Bulgaria en Eurovisión para estar en busca y captura en España?

A un mes de las semifinales y la gran final del Festival de Eurovisión 2022, que se se celebrarán los próximos 10, 12 y 14 de mayo de 2022 respectivamente en el pabellón “Palasport Olímpico” de Turín. Los escándalos no dejan de surgir, tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de no permitir que Rusia participara en la edición de 2022 del Festival de Eurovisión por la invasión que ha hecho Putin sobre Ucrania y el debate suscitado tras el Benidorm Fest, donde Chanel consiguió alzarse con la victoria solo con el 4% del voto popular frente al 70% de las Tanxugueiras. Una nueva polémica ha surgido, esta vez de la mano del músico chileno Ronnie Romero, cantante del grupo “Intelligent Music Project” que representará a Bulgaria en el festival, quien tras no haber comparecido a un llamamiento judicial dictado en el juzgado de primera instancia número 3 de Valdemoro (Madrid), cuenta con una orden de busca y captura en España desde el pasado 17 de noviembre.

El supuesto delito

Según la información vertida por “Bluper”, el portal especializado en televisión de “El Español”, el juez del juzgado de Valdemoro habría solicitado, como medida cautelar, que Romero se personase ante dicho juzgado en calidad de investigado por un delito de amenazas a su expareja, a la que tendría prohibido acercarse a menos de 500 metros y con la que no podría comunicarse por ninguna vía. El cantante chileno, por su parte, ha asegurado que se trata de una “denuncia falsa” orquestada por la que antes había sido su pareja y con la que tiene un hijo, con el fin de “manchar su imagen”.

Según expresó el cantante de Bulgaria, la petición para personarse en el juzgado le fue notificada un sábado en la puerta del domicilio de su expareja, mientras recogía al hijo que ambos tienen en común. “La audiencia se celebraba el lunes siguiente cuando yo ya no estaría en el país. Resido en Bucarest desde hace dos años, con inscripción consular”, afirmó Romero. Según un artículo publicado por el diario “El País” el año pasado, Romero se vino a vivir a España tras conocer a través de Facebook a su actual expareja, pero tras terminar la relación se mudó a Bucarest, donde reside actualmente con su nueva pareja, Corina.

El actual vocalista de “Rainbow” y excantante de otras bandas como “Lords of Black” o “Santelmo”, ha asegurado que tanto la Justicia como la policía española están informados de que su actual domicilio no se encuentra en España, sino en la capital rumana. Asimismo, ha asegurado que sus abogados están encargándose de la situación.