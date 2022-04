Julia Otero en “Lo de Évole” sobre Vox, su momento más vergonzoso y acoso sexual que sufrió en el trabajo

En ese ambiente del programa “La Luna” transcurrió este domingo la entrevista de Jordi Évole a la periodista Julia Otero, presentadora de “Julia en la Onda”. En un formato posterior en el que se cuenta cómo se fraguó la grabación, el presentador de “Lo de Évole” explicó que Otero, “siempre ha tenido un discurso muy coherente que, cuando toca cerrarlo, siempre lo hace muy bien, con una frase con el pensamiento que ella tiene”. Y así se desarrolló una de las entrevistas más esperadas del formato de laSexta.

Después de su episodio con el cáncer la periodista se sentó con Évole para hablar de lo divino y de lo humano. Hubo espacio para la política, la profesión y algunos flecos más. E incluso intimidades como cuando Évole le preguntó a Otero por su momento más vergonzoso. Respuesta, en una entrevista a Rosa Díez.

“Una vez que estaba entrevistando a Rosa Díez, cuando ella era miembro del Partido Socialista. Era la Consejera de Turismo del Gobierno del País Vasco, en una alianza entre PNV y PSOE, algo que a día de hoy parecería imposible”, comenzó narrando la periodista que apuntó a que había una promoción intencionada detrás, porque «estaba contando las excelencias del País Vasco. Era la época de ‘ETA, no. Vasco, sí’ y ella como consejera de turismo quería promocionarlo. Era aquella época del eslogan ‘Ven y cuéntalo”».

Y ahí entró Otero en detalles: “En un lugar tan pequeño decía que había un montón de oportunidades para el turismo. En un momento dado se dejó llevar y dijo ‘Es un país pequeño’ y yo rematé, ‘pero matón”. Explicó lo bloqueda que se quedó en el momento dado que “Eta matando todavía, ¿qué haces en ese momento? Me quería morir”, confesó. “Se produjo un silencio de unos segundos y, bueno, había que seguir con la entrevista, pero me quería fundir y confundirme con la silla”, terminó.

Entrando en el tema personal Évole le preguntó por cómo habían vivido sus parejas la popularidad de la periodista. La pregunta le hizo gracia a la periodista que entre risas contestó: “Como han podido, que se apañen. Unos mejor que otros”. Ya más en serio matizó que para ellos “no es fácil, porque todos han sido de alguna forma el señor Otero. Lo habrán llevado mejor o peor, pero tengo buen recuerdo de los hombres de mi vida. Creo que, en general, han estado a la altura y han sabido acompañarme a lo largo de mi vida profesional”.

Metidos en harina Évole quiso saber si había habido hombres “importantes” en su vida o alguno más famoso que ella misma, a lo que la catalana contestó tras un breve silencio: “Sí. Mi vida ha sido muy bien guardada. Cómo te gustaría saberlo, ¿eh?. Le preguntó con sorna a lo que Évole sin inmutarse replicó: “Si es que lo sé”. Ella contestó: .No, no lo sabes”. Él quiso aclarar: “Sí que lo sé, Julia. No lo voy a decir porque te veo que no lo quieres decir. Además, me parece muy bien que guardes tu vida privada”. Suponemos que la conversación terminó con los micrófonos en off.

El presentador también quiso saber qué le diría a una mujer que vota a Vox. A pesar de opinar que todos son libres para pensar y votar lo que quieran sí que quiso recomendarles “mirar bien el programa” y “que se planteen por qué les molesta tanto la ley contra la violencia de género”.

Como se mostraba en el anuncio del programa, Otero también contó el momento en el que se sintió acosada en el trabajo.