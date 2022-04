Lo que se conoce del regreso de «El Grand Prix»

Ramón García, aterrizaba por primera vez en Twitch hace cuatro meses por las Campanadas de Nochevieja, de la mano de Ibai Llanos. Aquella divertida noche será recordada por el supuesto lapsus de Ramón García, quien dijo «Feliz 2020», en lugar de 2022. Días después, en su programa de Castilla la Mancha Media el propio Ramón reconocía que había sido un error voluntario para generar un gancho y que se hablase de las Campanadas de Ibai durante días. Y es que resultaba difícil de creer que el mayor experto de la Televisión y su mítica capa se equivocaran en una fecha así.

El presentador lleva alejado durante años de los grandes focos mediáticos y de RTVE, donde marcó una época junto a Ana Obregón en «¿Qué apostamos?» o «El Grand Prix». Pero en la televisión de Castilla la Mancha todavía deja momentos virales de televisión, como cuando reconoció que «Motomami», el nuevo trabajo de Rosalía, le parecía «una mierda».

Hace dos días Ramón volvía a ser noticia, al anunciar que volverá a Twitch, de nuevo de la mano de Ibai Llanos. Ambos están trabajando en recuperar el Grand Prix para la plataforma morada. «Si nada se tuerce, puede ser factible, y lo haremos de una manera más moderna. Los dos equipos, el mío y el de Ibai, están trabajando para hacerlo, porque es complicado llevar un formato como Grand Prix a Twitch», desvelaba Ramón. Hace unos meses RTVE descartaba recuperar el formato para la televisión pública.

La nueva adaptación del mítico formato parece bastante avanzada, aunque a falta de fecha oficial. «Mantendremos el espíritu del pueblo pequeño, de la confrontación, de los alcaldes, de juegos divertidos, aunque, lógicamente, lo que no podría pasar por la cabeza de nadie que entienda de este oficio y de esta industria de la televisión es que hagamos un programa en el 2022 igual que en 1996», dijo también Ramón.

Por su parte, a Ibai se le acumulan los eventos, entre «La velada del año», que se celebrará el próximo junio y la segunda edición del Mundial de Globos que organizará junto a Piqué.

Por último, Ramón la mentó la ausencia más importante de esta nueva etapa de El Grand Prix: “Lógicamente, no podrá tener vaquilla porque la nueva ley de protección animal del Gobierno actual no lo permite, y eso a mí me da mucha rabia porque la vaquilla era parte fundamental”. Aun así, la vaca seguirá siendo la imagen del show aunque no estará físicamente.