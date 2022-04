Pedro Ruiz nunca ha ido a “El Hormiguero”: “¿Desinterés, inquina, criterio, miedo, censura ‘ad hominem’?”

Es cierto que hay determinadas personas en este país que no tenemos memoria de haberlos visto nunca ir a divertirse a “El Hormiguero 3.0″ desde su etapa en Antena 3 que data de 2011. Ese es el caso de Pedro Ruiz, que a pesar de seguir presentando proyectos profesionales, nunca ha acudido al programa que presenta Pablo Motos, y él mismo se encarga de repetirlo siempre que puede. En esta ocasión Ruiz ha planteado una serie de razones en su cuenta de Twitter, donde se ha expresado con bastante desprecio hacia el programa y sus creadores.

“A estas alturas ya sé -lo digo porque me lo preguntan- que nunca iré a ‘El hormiguero’, escribe Pedro Ruiz en su Twitter el pasado 28 de abril. EL comunicador explica que “Jamás me han invitado” y aunque reconoce que “es su derecho” y que “el tiempo además ya ha pasado”, quiere preguntar públicamente las “razones”.

Como él mismo lista entre interrogantes, podría deberse a “¿Desinterés, inquina, criterio, miedo, censura ad hominem?”. Aprovechó entonces para mandar un saludo con bastante sorna a “jorjito y Pablete” (a pesar de la falta de ortografía se refiere con diminutivos a Jorge Salvador y Pablo Motos). Y se despide con un “¡¡Suerte y libertad!!”.

Algunos usuarios se alinearon del lado de Ruiz: “Ay Sr Ruiz, tiene Vd un verbo demasiado brillante, ágil y afilado para la altura de un entrevistador tan … de andar por casa. Pero vd si sería perfecto para conducir un programa de entrevistas le sugiero título “entrevistas incómodas, pero invitados brillantes” dicho queda”. Por otro lado, algunos no entendían el interés ni la indignación: “Y yo digo, porque razón tendrían que invitarle? estoy seguro que hay muchísimos que todavía no han ido, y no les oigo quejarse.”

A estas alturas ya sé -lo digo porque me lo preguntan- que nunca iré a @El_Hormiguero. Jamás me han invitado. Es su derecho. El tiempo además ya ha pasado. ¿Razones?¿Desinterés, inquina, criterio, miedo, censura ad hominem?

Saludos a Jorjito y Pablete.

¡¡Suerte y libertad!! — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) April 28, 2022

Sea como fuere, Pedro Ruiz se contestó a sí mismo con otra idea jocosa haciendo una broma con la “tarjeta platino” que entrega el programa a aquellos que han ido un número concreto de veces a “El Hormiguero”. Por cierto, como estrambote... He escuchado en @OndaCero_es que los invitados que han ido 15 o 20 veces tienen tarjeta VIP o INFINITY”, continua en su cuenta Ruiz, que lo considera un “signo de importancia”. Y acaba con otra demostración de su sentido del humor: “Los que no iremos nunca vamos a hacernos la Tarjeta VIRGEN. Otro tipo de ‘importancia’.