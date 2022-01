Ibai Llanos y Ramón García, la pareja del año: su humor y talento conquistan a España en su cita con las Campanadas

No todo iba a ser el vestido de Cristina Pedroche, ni Paz Padilla ni el clásico de pasar los últimos minutos del año con Anne Igartiburu. Ibai Llanos ha sido otro de los grandes protagonistas de unas atípicas Campanadas marcadas por las consecuencias de la pandemia. El vasco ha retransmitido sus Campanadas más especiales por segundo año consecutivo a través de la plataforma Twitch.

En esta ocasión no lo ha hecho en su casa, ni tampoco solo. El streamer se ha desplazado hasta la Puerta del Sol de Madrid y ha contado con la compañía de un emblemático Ramón García. Una estrategia muy inteligente teniendo en cuenta que Ramontxu atrae a un público más convencional que en otra circunstancia quizá no consumiría el contenido de esta plataforma en otra circunstancia.

Ramón García e Ibai Llanos en la Puerta del Sol FOTO: Twitch

El feeling entre ambos ha sido toda una realidad durante unas Campanadas que han durado más de lo habitual, ya que han dado comienzo mucho antes de lo que lo han hecho las televisiones generalistas. Su éxito ha sido más de lo esperado, y es que el tándem vasco ha conseguido congregar a la friolera de más de 800.000 personas en algún momento y un total de 2,2 millones de usuarios únicos. Así lo ha confirmado el propio Ibai a través de su cuenta oficial de Twitter.

Muchas gracias por verlo con nosotros. Espero que os los hayáis pasado bien. Qué guapo ha estado vivir esto, joder. pic.twitter.com/zdysdtUWq0 — Ibai (@IbaiLlanos) January 1, 2022

Dos horas y media de retransmisión en las que las anécdotas y el humor han sido los protagonistas de una de las noches más especiales de cada año. Muchos nervios, roturas de pantalón, uvas de más y la emoción de Ramón García al recordar el que ha sido su año más complicado, marcarán un antes y después esta nueva forma de consumir televisión: “Para mí este año ha sido muy malo a nivel personal, por eso ahora me acuerdo de mis hijas y de su madre, de la que me he divorciado este año, pero a la que quiero mucho”, comentaba el veterano presentador poco antes de finalizar el año. Ibai, por su parte, también ha querido recordar sus inicios: “Empezamos hace muchos años de manera muy humilde y lograr una comunidad como esta es increíble”, aseguró.

Una mezcla perfecta que combina la experiencia con la ilusión. El presente y el futuro de la comunicación se unieron este viernes para conquistar los corazones de los miles de espectadores que optaron por pasar con ellos el colofón de un año difícil de olvidar.