Así es la letra de “Stefania” la canción de Ucrania para Eurovisión convertida en himno contra la invasión rusa

Sin duda Chanel lo tiene difícil si el televoto y algunos países acaban votando a la delegación de Ucrania en el Festival de Eurovisión. La canción de Kalush Orchestra, “Stefania” que originariamente se concibió como un homenaje amoroso a la madre del líder de la banda, pero que poco a poco y por la coyuntura política y bélica actual, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la invasión rusa del país.

Así es la letra:

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Stephanie mamá, mamá Stephanie

Розквітає поле, а вона сивіє

El campo florece y se vuelve gris

Thank you for watching

Gracias por ver

Заспівай мені, мамо, колискову

Cántame una canción de cuna, mamá

Хочу ще почути твоє рідне слово

Quiero escuchar tu palabra nativa

Вона мене колисала, дала мені ритм

Ella me sacudió, me dio un ritmo

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Y, probablemente, la fuerza de voluntad no me será quitada, porque ella me dio

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Probablemente sabía más que Salomón

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Siempre vendré a ti por caminos rotos

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Ella no me despertará, ella no me despertará, en fuertes tormentas

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Le quitará dos bozales a su abuela, como si fueran balas

Дуже добре знала мене, не була обманута

Ella me conocía muy bien, no se dejaba engañar

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Como estaba muy cansada, me meció a tiempo

Люлі, люлі, люлі, гой!

Luli, luli, luli, goy!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Stephanie mamá, mamá Stephanie

Розквітає поле, а вона сивіє

El campo florece y se vuelve gris

Заспівай мені, мамо, колискову

Cántame una canción de cuna, mamá

Хочу ще почути твоє рідне слово

Quiero escuchar tu palabra nativa

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

No ando en pañales, pero ma, pero ma, ya basta

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

No importa cómo crezca, pago las cosas cuando crezca

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

No tuve un hijo, sigue perdiendo los estribos.

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

¡Estaba caminando, la escoria te golpearía!

Ти все молода, о мамо, на піку

Todavía eres joven, oh mamá, en la cima

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Si no aprecio el cuidado del pico de la gloria, estoy en un callejón sin salida.

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Mata el pico, este pico, quemaría, quemaría, con tu amor

Люлі, люлі, люлі, гой!

Luli, luli, luli, goy!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Stephanie mamá, mamá Stephanie

Розквітає поле, а вона сивіє

El campo florece y se vuelve gris

Заспівай мені, мамо, колискову

Cántame una canción de cuna, mamá

Хочу ще почути твоє рідне слово

Quiero escuchar tu palabra nativa

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Stephanie mamá, mamá Stephanie

Розквітає поле, а вона сивіє

El campo florece y se vuelve gris

Заспівай мені, мамо, колискову

Cántame una canción de cuna, mamá

Хочу ще почути твоє рідне слово

Quiero escuchar tu palabra nativa