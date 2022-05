Esta será la primera persona a la que llame Chanel si gana Eurovisión 2022

A solo tres días de la Gran Final de Eurovisión 2022, nuestra representante Chanel Terrero se ha posicionado entre las favoritas para ganar el festival, algo insólito en el último siglo. Y no es que solo haya acaparado la atención mediática por su manera de cantar y bailar a la vez su tema SloMo, también lo ha hecho por sus looks que van desde un traje de torera con brillos a una bata de cola roja.

Pero llegados a este punto, todos estamos expectantes por saber qué pasará este sábado día 14. ¿Sorprenderá Chanel con algún cambio en su actuación? ¿O en su vestuario? “Puede que sí, puede que no”

Lo que sí sabemos es lo que hará la cantante nada más terminar de actuar, pase lo que pase en el escenario. Y es que hace a penas dos días le preguntaban en la alfombra turquesa de la Gala de Bienvenida quién será la primera persona a la que llame cuando gane Eurovisión. Ella corregía al entrevistador, diciendo “Ala loqui, cuando acabe de actuar”, y respondía seguidamente: “La primera persona a la que voy a llamar va a ser a mis abuelos, porque no van a poder venir, entonces creo que van a ser ellos”.

Desde que se proclamó ganadora del Benidorm Fest, hemos podido ver la gran relación que tiene la cantante con su familia, especialmente con sus abuelos. De hecho, su abuela Leonor ha entrado varias veces en programas de televisión para apoyar a su nieta. “Mi yaya lo es todo. Me da muchos consejos, siempre ha creído en mí desde que era muy pequeña. Cuando tuve mi primer trabajo me dijo ‘cuando seas famosa, yo te llevaré las maletas’. Y me regaló una maleta gigante”, decía la propia Chanel en el programa ‘Cafè d’Idees’.

También vimos como Chanel, aunque emocionada y agradecida por las palabras y el apoyo de su abuela, cancelaba una entrevista a su familia por querer mantenerles alejados de los medios. Más acostumbrados a las cámaras están Juan y Mari, abuelos de Dylan, que ya famosos en TikTok, se animaron a subir un vídeo con el #SloMoChallenge para apoyar a nuestra representante.