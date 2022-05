Nacho Cano en «El Hormiguero»: De defensor de Ayuso a descubridor de Chanel

El año pasado por el 2 de mayo Nacho Cano era condecorado por Ayuso con La Gran Cruz del 2 de mayo, a lo que él respondía que «quien se la merece es ella por su gestión de la pandemia». Ayer en «El Hormiguero 3.0» recordó con Pablo Motos la persecución mediática que sufrió desde algunos sectores por esas palabras: «Ser agradecido no es ni de izquierdas ni de derechas». El artista presentaba su nuevo espectáculo «Malinche», inspirado en el mundo azteca. Un show que no ha escapado de la politización. Lo íbamos a hacer en Hortaleza, con el permiso de Ciudadanos, pero al final me lo he tenido que llevar a Ifema», explicaba Nacho Cano.

Pero Pablo Motos seguía interesado por qué le pareció el trato mediático que recibió por aquellos halagos hacia Ayuso: «Sí, obviamente me utilizaron para atacar a Ayuso», respondía Cano. «Pero si ella se la jugó por todos los madrileños, no me arrepiento de jugármela una vez por ella. Se ha dejado la piel por nosotros. Ha hecho que en Madrid pudiésemos seguir trabajando, que los teatros reabriesen, yo pudiese pagar a mi equipo y mis inversores no se fueran».

Descubridor de Chanel

Pablo Motos acabaría cambiando de tema para abordar cómo descubrió a Chanel. «En realidad, con quien sigue teniendo contrato es conmigo. Pero cuando creo que algo puede impulsar sus carreras les dejo hacerlo. Chanel es un talentazo. Aunque lo que la gente aún no sabe es que lo que mejor hace es actuar», contestó Cano.