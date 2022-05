Lituania apoya a Ucrania con el remake del éxito ucraniano en Eurovisión

La candidata de Lituania de este año para el Festival de la Canción de Eurovisión, Monika Liu, utilizó el poder de la música para mostrar su apoyo a Ucrania y a su finalista de Eurovisión Kalush Orchestra. No solo ondeó la bandera ucraniana durante la semifinal en vivo y los espectáculos finales, sino que también se unió a una iniciativa en Vilna, la capital, donde los famosos músicos del país, los solistas del Teatro Nacional de Ópera y Ballet y un coro de niños manifestaron solidaridad musical, instando a continuar apoyando a Ucrania durante y después del Festival de la Canción de Eurovisión.

Monika Liu junto con otros artistas lituanos cantaron la canción ucraniana Stefania en Eurovisión en un nuevo video , filmado en las calles de Vilna. La iniciativa destacó el apoyo continuo de Vilna a Ucrania desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero y mostró su solidaridad con los refugiados de guerra.

Junto a la letra original, traducida al inglés, el remake del éxito ucraniano de Eurovisión presentaba un nuevo verso: “Hearts of Vilnius / Burn yellow and blue / Long as we are free / We will stand by you”. Según los creadores del remake, este es el sentimiento que ha sido evidente en la capital y en todo el país a lo largo de toda la invasión de Ucrania.

La colaboración musical conjunta también se inició para celebrar los Días de Ucrania en Vilnius Vilniushyvanka, acuñados por la fusión de Vilnius y vyshyvanka, la camisa nacional ucraniana bordada con coloridos patrones tradicionales, del 13al 15de mayo. El evento arroja luz sobre la cultura, el arte y la historia de Ucrania. Los residentes y visitantes de Vilna están invitados a admirar los trajes tradicionales ucranianos de la antigüedad, participar en un flash mob y un festival de danza híbrida, pasear por las calles en una ruta educativa que identifica los lazos lituanos y ucranianos a lo largo de la historia, y degustar los platos nacionales de Ucrania en restaurantes pop-up.

“Vilna se ha convertido en un hogar para muchos refugiados ucranianos, nuestros residentes son partidarios activos de Ucrania a través de donaciones, ayuda humanitaria y trabajo voluntario desde el comienzo de la guerra”, dijo Remigijus Šimašius, alcalde de Vilna. “El año pasado celebramos Eurovisión con decoraciones y conciertos en toda la ciudad, pero esta vez se trata de solidaridad, unidad y estar allí para todos los afectados por la guerra. Por lo tanto, el remake de la canción ucraniana de Eurovisión Stefania es otra forma de hacer una posición firme de que estamos juntos con Ucrania ahora y siempre”.