María Casado se despide de los Informativos Telecinco con un divertido traspaso de poderes

Los informativos de Telecinco Fin de Semana tendrán un nuevo rostro a partir de esta semana. María Casado ha comenzado sus vacaciones y este domingo se despidió de la audiencia dando el relevo a Carmen Corazzini con un "sketch" particular.

Esta pequeña actuación comenzó con la actual presentadora dando paso a una noticia, pero en ese momento le empezó a sonar el teléfono y conectó en directo con su sustituta.

"Les voy a contar que Carmen Corazzini a partir del fin de semana que viene se va a quedar aquí a los mandos del informativo Fin de Semana de Telecinco. La han podido ver todo el mes en 'El Matinal", explicaba Casado.

"Tengo un lío, me tienes que ayudar. Estoy preparando la maleta para mudarme al fin de semana, y me tienes que decir qué me tengo que llevar. Me imagino que periódicos, una radio... Crema solar como que no", replicaba Corazzini.

"Lo más importante, Carmen: vente con muchas ganas, tienes un equipo que te va a cuidar mucho y lo vas a disfrutar mucho. Te voy a dejar las laves debajo de la maceta de la entradita. El sábado te esperamos aquí y que paséis un buen verano", finalizaba Casado cediéndole el mando del programa.