El comentarista italiano Cristiano Malgioglio se disculpa por llamar a Chanel “JLo de saldo”

Menudo revuelo se montó cuando los fans españoles e italianos escucharon del famoso y polémico comentarista de la RAI Cristiano Malgioglio sobre Chanel la representante española en el Festival de Eurovisión. Unos le justificaron por su forma de ser, otros creían que el comentario fue excesivo y le pedían rectificar. Al final ha sido él mismo el que asegura que “Iré a hacer las paces con ella”.

Ya han pasado dos días, pero la prensa italiana insiste en que España sigue molesta por el comentario que hizo Magioglio en directo en la RAI junto a sus compañeros Gabriele Corsi y Carolina Di Domenico: “Es una Jennifer López de saldo. La canción está bien para la playa el verano. ¡Pero Jennifer López solo hay una!”. Inmediatamente las redes sociales, españoles e incluso italianos le afearon el comentario aunque es bien conocida su tendencia hacia la polémica continua y sin motivo. Algunos quisieron escuchar incluso un alegato literal para que Italia no votase a España por aquello, más tarde desmentido.

Ahora, y tras la presión popular, Magioglio ha hablado con “La Reppubblica”: “Los españoles hicieron de ello una tragedia”. Y es que el comentarista se escuda en que “no entendieron la ironía de mis comentarios. Honestamente emití juicios en los que creía, siempre aderezados de algunas bromas”. Según su criterio en España, la respuesta fue “exagerada y sorprendente que no tiene en cuenta el ambiente jocoso de todos mis comentarios sobre los competidores de Eurovisión”. Su manera de trabajar, quiso explicar “mezcla juicios técnicos con notas más vistosas sobre la puesta en escena y los atuendos de los artistas. No pretendía ofender a los españoles.

Pero cuando quiso explicarse más, quizá volvió a enredarse más en comentarios sin venir a cuento: “Voy a la tienda de descuento y encuentro cosas deliciosas, aunque a menudo hay imitaciones de productos más famosos. El sentido era ese: Chanel parecía estar inspirada en Jennifer Lopez” y haciendo gala de su humor matizó: “Quien sabe qué habrá pensado Jennifer Lopez al respecto”.

Incluso, ya no sabemos si bromeando o en serio, Magioglio ha compartido con los lectores que “Iré a España a hacer las paces con Chanel: le ofreceré un buen dueto en una canción que escribiré para ella y la llamaré: Discúlpame, para restarle importancia”. Cuando le han preguntado, desvela que ya ha sido contactado con una televisión de nuestro país para acabar con los rumores. “Aclararemos todo con los españoles. Estoy allí como en casa. He sido invitado en importantes programas de televisión con iconos como Isabel Pantoja y Mónica Naranjo”.

En otra línea de cosas también quiso compartir sentirse decepcionado por que Mahmood y Blanco no ganaran: “La victoria de Ucrania estuvo en el aire todo el tiempo. Por su valor simbólico en este momento de sufrimiento del pueblo ucraniano”. Pero fui sincero y equilibrado. Los españoles no son los únicos que están decepcionados. De 41 canciones no me pudieron gustar todas”