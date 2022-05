¿Qué series y películas ver hoy, 24 de mayo?

SERIES

No hay mal que cien años dure

UN MUNDO SIN FIN

Alemania, Canadá, Reino Unido, 2012, DRAMA HISTÓRICO, 44-48 minutos. (8 episodios).

Espectacular secuela de la no menos espectacular “Los pilares de la Tierra”, basada como aquella en novela de Ken Follet y producida por Scott Free, la compañía de Ridley Scott. Prosigue la historia de la ciudad de Kingsbridge durante el siglo XIV, ahora mientras Inglaterra es conducida por su nuevo rey, Eduardo III, a la Guerra de los cien años contra los franceses, mientras Europa entera es asolada por la Peste Negra. Dirige Michael Caton-Jones. MITELE.

Asuntos internos

MANAYEK

Israel, 2020. POLICÍACA. 45 minutos. (2 temporadas, 20 episodios).

Manayek es el equivalente israelí a «madero», «bofia», flic y demás epítetos, y eso es lo que es Izzy, un «poli» de asuntos internos a punto de jubilarse, quien descubre que su mejor amigo en el cuerpo, Barak, está acusado de corrupción. Dispuesto a saber la verdad, destapará un pozo de serpientes mientras se apilan los cadáveres. Estreno. FILMIN.

SECUNDARIAS

Ahora me ves, ahora no me ves

GENTE ANSIOSA

Suecia, 2021-2022, COMEDIA, MISTERIO, 23-34 minutos. (1 temporada, 6 episodios).

Un ladrón de bancos toma como rehenes a los visitantes de una mansión en día de puertas abiertas, pero cuando entra la policía, con dos peculiares agentes al frente, todos han desaparecido misteriosamente. O se hacen los suecos. NETFLIX.

Hakuna matata

TIMÓN Y PUMBA

Estados Unidos, 1995-1998, ANIMACIÓN, COMEDIA, 22 minutos. (3 temporadas, 85 episodios).

¿Quién sabía qué demonios era una suricata hasta que aparecieron Timón y Pumba, el jabalí? Una animada serie de cuando Disney prefería hacer reír a dar lecciones de moral, con los personajes emblemáticos de “El Rey León”. DISNEY+.

Solos en casa

THE SOCIETY

Estados Unidos, 2019, DRAMA, MISTERIO, CIENCIA FICCIÓN. 48-61 minutos. (1 temporada, 10 episodios).

Los adolescentes de una pequeña ciudad de Connecticut descubren que todos los adultos han desaparecido, internet y la telefonía no funciona y el pueblo está rodeado por un bosque. Tendrán que aprender a organizarse, si quieren sobrevivir. NETFLIX.

PELÍCULAS

Espíritu de conquista

LA 2. 12:40

Estados Unidos, 1941. Fritz Lang dirige este superwéstern según la clásica novela de Zane Grey sobre el establecimiento del primer telégrafo en el Oeste. Aventuras, bandidos, indios, romance y humor a partes desiguales.

Sra. Doubtfire: Papá de por vida

TRECE TV. 16:05

Estados Unidos, 1993. Drama familiar travestido en brillante comedia a mayor gloria del genial Robin Williams, basado en el libro de Anne Fine. Ojo a Harvey Fierstein, capaz de robar plano al mismísimo Williams.

Juego de patriotas

CANAL HOLLYWOOD: 22:00

Estados Unidos, 1992. Una emocionante aventura de Jack Ryan, el analista de la CIA transformado en agente de campo, creado por el fallecido novelista Tom Clancy, interpretado aquí por un convincente Harrison Ford.

Showgirls

NEOX: 00:35

Francia, Estados Unidos, 1995. Incomprendida es su día obra maestra del camp, la sátira y la sexploitation de autor, convertida justamente en filme de culto. Sexo, mentiras, intrigas y bailes exóticos en Las Vegas.