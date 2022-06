¿Qué series y películas ver hoy, 2 de junio?

Tragedia rural

TESS DE LOS D´UBERVILLE

Reino Unido, 2008, DRAMA DE ÉPOCA, ROMANCE, 60 minutos. (4 episodios).

Exquisita y preciosista adaptación marca BBC del clásico del escritor británico Thomas Hardy. La historia de una muchacha trabajadora en la Inglaterra rural del siglo XIX, víctima de los prejuicios de clase y símbolo arquetípico de la propia Madre Naturaleza, realizada con notable fidelidad a su original literario, filmada en escenarios reales y con un elenco de lujo encabezado por Gemma Arterton, Eddie Redmayne y Anna Massey. No supera el filme de Polanski, pero casi. RAKUTEN TV.

Yo fui una cotilla adolescente

GOSSIP GIRL

Estados Unidos, 2007-2021. DRAMA JUVENIL. 39-44 minutos. (6 temporadas, 121 episodios).

La serie de lujo que elevó el concepto drama adolescente a un nuevo nivel de complejidad e influencia cultural, por encima de “Sensación de vivir”. Un blog narrado por una voz anónima sigue las vidas, romances y conflictos de un grupo de jóvenes de clase alta en el Manhattan pijo. Basada en las novelas de Cecily von Ziegesar. HBO Max.

Ciencia de película

COULD YOU SURVIVE THE MOVIES?

Estados Unidos, 2018, DOCUMENTAL, 14-19 minutos aprox. (2 temporadas, 13 episodios).

¿Podría un ser humano digamos casi normal sobrevivir a las situaciones del cine de Hollywood? Jake Roper, de “Alien” a “Cazafantasmas”, explora en esta premiada serie documental la ciencia detrás de las películas, con humor y experimentos. YOUTUBE.

El hotel de los líos

HOTEL TRANSILVANIA: LA SERIE

Estados Unidos, 2017-2020, ANIMACIÓN, COMEDIA, 20-22 minutos. (2 temporadas, 52 episodios).

De momento solo podemos ver la primera temporada de esta simpática precuela del éxito animado “Hotel Transilvania”. Con una muy agradecida animación tradicional en lugar de 3-D seguimos los líos de Mavis Dracula y sus monstruosos amigos. NETFLIX.

Tilburg, ciudad sin ley

STRIKE FORCE

Países Bajos, 2014-2020, POLICÍACA, THRILLER. 50 minutos. (5 temporadas, 43 episodios).

Disponibles cuatro temporadas de esta intensa y entretenida serie de procedimiento holandesa, donde dos detectives imprevisibles y violentos se asocian para intentar detener la guerra de bandas que ellos mismos han provocado en la ciudad de Tilburg. AMAZON PRIME.

CINE

DOS MULAS Y UNA MUJER

CANAL HOLLYWOOD. 12:40

Estados Unidos, México, 1970. Don Siegel y Budd Boetticher juegan a emular a Sergio Leone y el spaghetti western revolucionario con sabor a chile picante y la cosa funciona, gracias al curtido Clint Eastwood.

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS

TELEMADRID. 15:35

Reino Unido, 1974. Superior versión de la novela más famosa de Hercule Poirot, genial Albert Finney, y la única adaptación cinematográfica de su obra que satisfizo por completo a Doña Agatha Christie. Normal.

FUERA DE CONTROL (OUTLAW)

XTRM: 20:16

Reino Unido, 2007. Un grupo de ciudadanos británicos cabreados deciden formar un equipo de “vigilantes”, haciendo justicia a su violenta manera. Con Sean Bean a la cabeza, la cosa no puede acabar bien.

EL JUSTICIERO

ANTENA 3: 22:45

Estados Unidos, Canadá, 2018. Más justicieros urbanos para este apreciable aunque inferior remake de la mítica “El justiciero de la ciudad”, dirigido con agilidad, violencia, tortura y sangre por Eli Roth. Bruce Willis funciona.