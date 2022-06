Kiko Jiménez (”Supervivientes”) ingresa de urgencia en el hospital: “Están haciéndole pruebas”

La noticia saltaba al mediodía cuando Mediaset informaba de que el ex concursante del reality “Supervivientes”, Kiko Jiménez tenía que ser hospitalizado de urgencia. Una ambulancia lo ha trasladado a un centro hospitalario por causas que aún se desconocen. Según la última información que ha compartido la novia de Jiménez, Sofía Suescun se encuentran haciéndole pruebas en estos momentos.

La ganadora de ‘Gran Hermano’ e influencer ha sido la encargada de hacer pública la noticia a través de sus redes sociales y al mismo tiempo describía cómo se enteró en primer término de su hospitalización y el momento en el que ha empezado a faltarle el aire y alterar su respiración.

“Sofía, estamos en el hospital de El Escorial. Le están haciendo pruebas a Kiko, llámame cuando puedas”. Este es el mensaje que la hija de Maite Galdeano ha recibido a las siete de la mañana de este sábado. Sofía al principio no podía creerse lo que estaba leyendo en un mensaje: “Ha tenido ahogo y no podía respirar, hemos llamado a la ambulancia y están haciéndole pruebas”, ha escrito también la madre de Kiko Jiménez por Whatsapp a su nuera.

De momento no hay informe médico que haya trascendido sobre el estado de salud de Kiko, ni tampoco las causas que puedan haberle llevado al episodio de falta de aire y por la que ha necesitado ser ingresado de urgencias. De sobra se conoce que el colaborador de ‘Sálvame’ es un joven que siempre ha querido mantenerse sano y es muy deportista.. Este mismo viernes acudía a su puesto de trabajo en el plató de Telecinco con total normalidad y nada hacía pensar que, tan solo unas horas más tarde, su vida corría peligro.

“Con este mensaje me he despertado esta mañana… a mí sí que casi me da algo”, ha escrito su novia en redes sociales hablando del gran susto que se ha llevado nada más despertarse. Aunque se desconocen detalles de lo ocurrido, dada la manera de anunciar los hechos todo parece indicar que Kiko Jiménez se encuentra ahora mismo estable y fuera de peligro.