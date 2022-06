La teoría que arrasa en redes sobre el final del volumen 2 de «Stranger Things»

Courtesy of Netflix

Mañana Netflix protagoniza uno de los estrenos más esperados. Parece que la fórmula de partir las temporadas en dos volúmenes, como ya hiciera con «La Casa de Papel» surte efecto y genera la expectación esperada. Pero otro de los efectos de esta dosificación es que se multiplican las teorías de sus fanáticos sobre el final de esta cuarta temporada. Así ha sucedido con el esperado lanzamiento del volumen 2 de la temporada 4 «Stranger Things»

Una de las teoría que está recibiendo más dosis de credibilidad, por parte de la comunidad, es la de que una de las piezas de su banda sonora esconde entre sus estrofas el desenlace de esta temporada. Se trata de la canción «Running up that hill». Ésta suena en una de las escenas más importantes de la temporada y también en el trailer con el que se anunciado este segundo volumen. Por si fuera poco, la canción siempre acompaña a la joven Max, siempre que se pone sus auriculares rojos sobre su melena pelirroja. Para los seguidores tantas «casualidades» no pueden ser fortuitas y para ellos todo esto esconde un mensaje oculto de los guionistas.

Traducción de la letra de la canción

Interpretando de forma literal, la letra de la canción dice lo siguiente:

«Vamos, ‘baby’, vamos, cariño.

Déjame robarte este momento ahora.

Vamos, ángel,

vamos, cariño.

Vamos a cambiar la experiencia.

Y si solo pudiera,

hacer un trato con Dios

e intercambiar nuestros lugares.

Estaría corriendo ese camino,

estaría subiendo esa colina,

sin problema».

Según los seguidores de la serie lo que estas estrofas nos quieren decir es que alguno de los protagonistas sacrificará su vida por salvar la de otro personaje de la serie. Según las primeras cávalas, los personajes que mejor cumplen estos requisitos son Will y Steve, ya que descartan la muerte de Once, ya que Netflix ya ha garantizado que habrá una quinta y última temporada, inimaginable sin su protagonista principal.