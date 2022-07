Revelación bomba en “Stranger Things”: “Will es gay y ama a Mike”

La temporada 4 de “Stranger Things” ha dejado casi más dudas que certezas. Aparte de la historia de Vecna y los chicos y alguna más accesoria, se hizo patente que algo pasa con Will. Los fans dejaban claro a que su personalidad y el arco del personaje indica que es gay, aunque nunca se haya dejado patente en el guion de manera clara.

Las teorías de la conspiración tenían claro que hay una escena (SPOLIERS) que deja claros los sentimientos del personaje que interpreta Noah Schnapp en el que junto a Mike (Finn Wolfhard) tiene una conversación sobre sentimientos, y a pesar de que el tema principal es sobre su amigo y Once, está claro que Will parece hablar en primera persona sobre él mismo. Para más datos en esa conversación Will termina compungido y llorando. Ese momento es el que los fans ya tenían claro que algo pasaba y que tendría que resolverse.

Tras un mes de polvareda, ha sido el propio WIll (Noah) el que ha contestado en una entrevista a una pregunta de Variety, y se sinceró sobre la orientación sexual de su personaje: “Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿es solo que él creció más lento que sus amigos? Ahora que ha crecido, se convirtió en algo muy real y obvio”. Y tajante sentenció: “Ahora está 100% claro que él es gay y que ama a Mike. Pero antes, era un arco lento. Creo que está muy bien trabajado, porque es muy fácil hacer que un personaje sea gay de repente”.

Precisamente confiesa que su escena final con Mike fue muy importante para él, porque reforzaba esa verdad en el personaje, que ama a su mejor amigo y no sabe como decírselo. Y esto ha estado sobrevolando toda la ficción, pero parece que los hermanos Duffer son plenamente conscientes y lo han enfatizado: “Hace años, en la temporada 1, no sabía a dónde querían ir los Duffers con este personaje” y confirma que se tuvo que contentar con ir averiguándolo “junto con la audiencia. Pero ahora que hablé con ellos y vi la serie, sé lo que quieren hacer con él. Obviamente, tampoco me dicen nada. Yo Siempre estoy estropeando cosas, por lo que nunca comparten nada conmigo. Tengo que descubrir mucho por mi cuenta. Y darme cuenta más tarde, como, ‘Oh, esto tiene sentido y esto fue intencionado”.

Además, Noah desveló en la entrevista que esa escena en la que los dos hermanos hablan y el hermano de Will le dice casi en código que respeta su forma de ser, nació sobre la marcha: “No estaba escrita originalmente en el guion. Fue solo hasta después de hacer la escena en la furgoneta, donde me vieron llorando y la protección que se ve con Jonathan mirando por el espejo retrovisor. Dijeron, necesitamos una escena sobre eso. Entonces la escribieron mientras estábamos rodando. También es muy importante que la gente vea que Will no está solo, porque todo lo que vemos de él es luchar, sentirse deprimido y que no puede ser él mismo. Jonathan está hablando con él en código: es la manera perfecta de decirle a alguien como Will que se preocupa por él y que lo acepta sin importar nada. Creo que fue realmente sano”.

Tanto le gusta este giro al actor que reconoce que a veces la gente se lo agradece, como la vez que “estaba en París y un hombre de unos 40 años se me acercó y me dijo: ‘Guau, el personaje de Will me hizo sentir tan bien. Eso es exactamente lo que yo era cuando era un niño. Eso me hizo tan feliz de escuchar “están escribiendo este personaje real y este viaje real y lucha real y lo están haciendo muy bien“. Habrá que esperar a la quinta y última temporada para realmente averiguar qué depara al personaje de Will, pero el actor que le da vida sabe que los Duffer “dicen que para la próxima temporada se enfocarán más en Will y construirán esa historia. Creo que eso es súper emocionante”.