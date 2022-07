Ángel Martín se harta: “Sigo escuchando que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo”

“Muy buenos días. Martes 19 de julio. Si te llamas Federico es tu santo y no es el día mundial de nada. Y respecto a las noticias, la verdad es que hoy no me apetece hacer el informativo por un motivo muy sencillo. Me he levantado cabreado”. Así de contundente se ha mostrado el comunicador en la mañana de este martes en el momento de hacer su “Informativo para ahorrar tiempo”. Y es que Martín se ha hartado de que se pida a la sociedad española desde hace más de dos años “que hagamos un esfuerzo”.

Ángel Martín tiene la habilidad y sensibilidad para calar enseguida cuál es el sentir de gran parte de la población española y además la ventaja de tener un altavoz en su cuenta de redes sociales donde diariamente informa a su manera de lo más importante del día. Pero hay veces en los que la experiencia vital le sobrepasa y decide dedicar esos dos minutos a hablarle directamente a la gente, sin complejos.

Y esta mañana ha sido así cuando se ha rebelado. En esta ocasión, y visiblemente enfadado ha dado la razón de su turbación: “Pues ha pasado que todos llevamos más de dos años escuchando, que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo”, y ha enumerado los problemas que han surgido en estos dos años y cómo han afectado a cada persona: “Primero fue un virus y hubo que hacer un esfuerzo para quedarte en casa, gestionar el caos, aceptar ciertas reglas, aunque no se explicaran demasiado bien. Pero bueno, se hizo el esfuerzo. Después hubo nevadas que comunicaron, volcanes que arrasaron casas. Pero hoy hay que hacer un esfuerzo. Os pedimos hacer un esfuerzo, bueno pues hago el puto esfuerzo”.

Siguió Martín con más actualidad: “La luz de repente alcanzó cierto precio que no tienen sentido y también se hizo el esfuerzo. De repente llega una guerra que pinta será interminable y, claro, obliga a tener que pagar mucho más por el gas, por el combustible también; hacemos bromitas con que comprar leche, huevo, melón y sandía es súper caro, pero hay gente que llega con el agua al cuello a final de mes. Media España está en llamas, los suicidios aumentan y yo sigo escuchando que ahora tenemos que hacer un pequeño esfuerzo”. Y de repente estalló: “Tócate el coño, Maribel, sinceramente, oye, estoy hasta el rabo de tener la sensación de que somos tú y yo los que deben tragar”.

Y rápidamente señaló a los responsables: “El puto pequeño esfuerzo lo deberían hacer los que están al mando y los que quieren estar. Por una puta vez en la vida deberían entender que los que tienen que hacer el esfuerzo y dejarse de mierdas son ellos, porque la solución no tengo ni puta idea de cual es, pero dudo mucho que sea que tú no puedas comprar una puta sandía, ni encender el aire, ni poner gasolina”. Explica que entonces la noticia de hoy es que se ha levantado cabreado, pero aclara que no es con sus seguidores o las personas de a pie, “sino con cualquiera que te esté intentando hacer creer que no haces suficiente. Llevas más de dos años haciendo más que suficiente tronco, llevas más de dos años peleando como un puto animal por no rendirte. Así que lo justo sería que alguien dijera Ahora nos toca a nosotros hacer un pequeño esfuerzo”

E insiste en la idea de que “tanto si mandas como si quieres mandar, lo justo sería que ahora el esfuerzo lo hicieras tu para encontrar la manera de que no sean los de abajo los que tengan que hacer el esfuerzo”. Reconoce las limitaciones de su informativo y aclara que “aunque este informativo por desgracia no tenga ninguna utilidad real para solucionar ninguna de las mierdas que nombraba antes, por lo menos que sirva para que sepas que si estás cabreado por esas mierdas, no eres el único o la única. Somos dos por lo menos. Choca esos cinco, bro y ya está”.

Informativo matinal para ahorrar tiempo 19/07/22 pic.twitter.com/issjpYoGqA — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) July 19, 2022

Para terminar el tiempo continuó con sus secciones habituales: " Si no sabes qué comer, hazte una tortilla de patatas. La frase de hoy, si alguien te dice que no estás haciendo suficiente, mándalo a la puta mierda. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo más de lo que os podréis imaginar nunca. Pero eso ya son cosas mías. A hacer cosas. Siento el enfado. Mañana vuelvo con jijijaja, te quiero. Pero eso ya lo sabes”.