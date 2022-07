“Paper Girls”: Amistad sobre ruedas y a través del tiempo

Courtesy of Prime Video

El 4 de septiembre de 1833 Barney Flaherty, un chico de 10 años fue contratado por Benjamin Day, editor del «New York Sun» para repartir su periódico casa por casa, con el único requisito de conseguir lanzarlo hasta los arbustos. La sacrificada vida de estos jóvenes inspiró al escritor Brian K. Vaughn para crear junto con el dibujante Cliff Chiang el cómic «Paper Girls». Ahora, Amazon Prime Video acaba de estrenar en 240 países la serie de ocho capítulos del mismo nombre protagonizada por Camryn Jones (Tiffany Quilkin), Riley Lai Nelet (Erin Tieng), Sofia Rosinsky (Mac Coyle) y Fina Strazza (KJ Brandman). Y tiene una trama que de no creerla vas a querer disfrutarla: En las primeras horas de la mañana tras la noche de Halloween de 1988, cuatro repartidoras de periódicos –Erin, Mac, Tiffany y KJ– están en su ruta de entrega cuando se ven atrapadas en una guerra entre viajeros del tiempo, cambiando el curso de sus vidas para siempre.

Ya con esa premisa el argumento está lleno de referencias a los queridos años 80 que vuelve cada vez con más fuerza. La química entre las cuatro protagonistas es evidente. Tres de ellas hablaron con LA RAZÓN, y desvelaron que lo que se ve entre ellas es muy real. «Nos conocimos de forma muy parecida a como lo hacen nuestros personajes. Cuando nos contrataron por primera vez, no se nos permitía enviarnos mensajes de texto y pudimos usar esa incomodidad de conocer a otras chicas por primera vez», explica Riley Lai Nelet, que se encontrará consigo misma de adulta en la interpretación de la actriz Ali Wong. Es normal que las tres actrices acabaran unidas, como narra Fina Strazza, «cuando nos encontramos gritando, corriendo y cubiertas de sangre». Ya fuera del rodaje también hubo tiempo –aclara Camryn Jones– para «comer helado y jugar al láser tag en el hotel; todo eso nos ayudó a acercarnos». Las tres actrices están de acuerdo en cómo, primero Vaughn y luego la serie, pinta el «fanatismo de los años 80»: «No se glorifican, elegimos resaltar la forma en que esos años fueron duros para mucha gente con homofobia, racismo y mucho odio circulando», avanza Strazza, que desecha la idea a la que estamos acostumbrados: «No solo se trata de divertidos estampados, música genial y pelos alborotados: había muchas cosas oscuras».

La trama seguirá a las chicas en el futuro, donde tendrán que valerse por ellas mismas para intentar volver a casa en medio de una guerra en la que no se sabe si alguien decidirá cambiar el futuro en su propio beneficio. La serie, que a veces da unos saltos un poco desconcertantes, sorprende por esa tendencia de sustituir a los tradicionales chicos que reparten periódicos por las casas americanas, por chicas. Como confesó el creador del cómic, «al crecer en los suburbios de Cleveland, hubo un año cuando tenía alrededor de 12, donde todos los repartidores de nuestro vecindario fueron reemplazados repentinamente por repartidoras. Pensé que era tan rudo que salieran a las 4 de la mañana a dar malas noticias a los adultos...». Y ahí que las veremos en sus bicicletas yendo a todos lados, tanto que aunque las actrices tenían un carrito de golf para volver a la posición original del rodaje, hacían todo el trayecto pedaleando: «Va a sonar cursi –dice riendo Riley– pero el hecho de estar sobre la bicicleta de noche con el viento dándote en el pelo... sentimos libertad y fue muy divertido. Sentimos la unión en las bicis...».

Con la connivencia del autor del cómic veremos cómo el cielo púrpura se adueña de todo lo que rodea a la vida de las chicas y sus «yoes» adultos, que en ocasiones no serán ni mucho menos como se lo habían imaginado, pero que recorre una historia «que no se había contado antes», interrumpe Strazza, que desvela que oyó a muchas mujeres del rodaje que aseguraban que «les hubiera gustado tener un programa como este, y creo que el público encontrará en él algo nuevo». Además Camryn adelanta que hay «muchos elementos del cómic y cuando ves la serie puedes encontrar pequeños huevos de Pascua en pantalla». Una serie sobre los 80, aprender a no juzgar y a confiar en la amistad a través del tiempo... y en bicicleta, que siempre une mucho.