Alejo Sauras: «Me daba respeto incorporarme a un elenco con tanta química»

El pasado año la plataforma Starzplay debutaba por todo lo alto con su primera producción propia en España. De los showrunners de «Vis a Vis», la serie «Express» confiaba en Maggie Civantos como su gran protagonista, aunque la rodeaba de un importante elenco, como la tan premiada por «Patria» Loreto Mauleón o la consagrada actriz Kiti Manver, ganadora de un Goya. Aunque la primera temporada versara sobre el trauma del personaje de Maggie tras ser víctima de un secuestro, parece que la trama da para mucho más.

Esta segunda entrega de «Express» cuenta con las incorporaciones de Alejo Sauras como nuevo comisario de policía y Laura Laprida, que se suma al equipo capitaneado por Maggie. Hablamos con él. Alejo vuelve a la pequeña pantalla después de toda una vida dedicada a ella, desde que impactara en «Los Serrano», hace justo dos décadas y se consagrara años después con «Estoy Vivo», en la que estuvo a la altura del gran Javier Gutiérrez.

Los actores se encuentran aún en fase de rodaje, que se alargará hasta las 11 semanas. Esta segunda temporada de la producción de The Mediapro Studio constará de 8 episodios, de una hora de duración cada uno. Alejo confirma que ya había visto la serie cuando se estrenó, pero que ha necesitado volver a visionarla para preparar su papel. Le da respeto incorporarse a un elenco confeccionado desde hace tanto tiempo, una experiencia que casi no recordaba haber vivido antes: «Reconozco que en ese sentido me daba respeto, porque en la serie percibía ya mucha química entre los actores que permanecían desde la primera temporada y no sabía cómo iba a encajar yo. Durante mi carrera casi siempre he partido desde cero con cada proyecto, pero desde el tercer día de rodaje ya me sentí como uno más».

Alejo asegura que una de las cosas que más le llamó la atención del proyecto fue lo poco convencional que es su personaje: «No es ni el bueno ni el malo. Él representa el sistema y cómo el sistema considera que se deben hacer las cosas, aunque a veces se equivoque». El actor también aplaude los plazos con los que han podido ensayar y trabajar. «Desde las primeras fechas del rodaje ya tuvimos el guion íntegro». Aunque para otro actor sería inabarcable un guion de una producción de 8 horas, Alejo abruma por lo acostumbrado que está a la televisión convencional y los formatos de antaño, de mínimo 13 capítulos. No existe número de páginas que le asuste. Sin embargo, esta evolución de la industria la ve como algo positivo: «Creo que antes las productoras a veces se veían obligadas a alargar tramas solo para ocupar los huecos disponibles de la parrilla. Ahora cada serie dura los capítulos que te pide la historia». El intérprete también agradece como se está transformando la cultura de las audiencias: «Aunque la audiencia siempre tendrá la última palabra, creo que ahora se trabaja mejor sin la obsesión de los datos que hará cada capítulo la noche siguiente o con quién competirá en la misma franja».

Para cualquier ficción policiaca española es un reto diferenciarse de los referentes como «Los Hombres de Paco», «El Comisario» o más recientemente «La Unidad» o «Hierro», aunque éstas dos en un tono menos cómico. «Sí, he hecho todo lo posible por huir de todos los comisarios anteriores. De hecho, normalmente veo referencias previas para inspirarme o coger ideas, pero para este papel lo he evitado a toda costa. Prefería crear mi personaje, con sus contradicciones, pero de cero». Sobre las mil versiones que se han hecho de comisarios de policía Alejo reconoce que el suyo es más «estilo FBI»: «He tenido que mantener a raya mis tablas en el humor».