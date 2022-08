Jesulín de Ubrique: «Además de la docuserie, estoy estudiando otros programas y una vuelta al mundo»

La Revista Hola dedicaba su portada de esta semana a la exclusiva del nacimiento del tercer hijo de María José Campanario y el torero Jesulín de Ubrique. Aunque ya se había adelantado en otros medios, el matador confirmó en esta entrevista que ha llegado a un acuerdo con una productora para hacer su propia docuserie. Meses atrás diversas fuentes informaban de que Jesulín habría recibido una oferta irrechazable. Sin embargo, aún no se ha filtrado la identidad de esta productora ni la de la plataforma que contará con este codiciado contenido.

«Es un recorrido por mi vida con imágenes y va a participar mucha gente, compañeros de estudios, profesionales, médicos, amigos... Me lo ha ofrecido una productora. No sabemos cuál va a ser la plataforma», ha explicado el diestro. También ha explicado que le gustaría esperar un poco más para poder ahora concentrarse en el cuidado del nuevo miembro de su familia: «Ya me han dicho que lo veremos cuando esté bien y a gusto, porque se puede tardar ocho meses o un año. Hay que sacar una cosa que sea espectacular».

Tras años alejados de los medios, el andaluz volvía a los platós de la mano de Pablo Motos para participar en el programa de 7yAcción «El Desafío», en el que también se involucró María José Campanario, participando como invitado. Además, este mismo año el torero también ha pasado por «El Hormiguero». Así parece que Jesulín, años después de su debut como actor en «Torrente 4», le ha vuelto a coger el gusto a las cámaras y no descarta próximas apariciones en televisión. «Después de «El Desafío», me han ofrecido otros programas y los estoy valorando. Hay un proyecto de darle la vuelta al mundo. La televisión me llama la atención y es un mundo que me divierte, y encima si me pagan, genial», desvelaba a Hola.