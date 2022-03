«El Desafío», el éxito de la superación

Era el estreno más esperado. Había ganas de ver a Jesulín de Ubrique, Omar Montes o Raquel Sánchez Silva enfundados de negro y superando complicados retos, como a los que ya se enfrentaron David Bustamante, Agatha Ruiz de la Prada, Pablo Puyol y compañía en la primera edición de «El Desafío». Así lo demostró la audiencia, apoyando masivamente el regreso de Roberto Leal al frente del programa de Antena 3 y la productora «7 y Acción», acompañado por un jurado que a partir de esta noche experimentará un cambio.

Como ya comunicó el pasado viernes, Tamara Falcó no estará en lo que resta de edición, al no poder compatibilizar las grabaciones con sus estudios de chef. En cambio, Antena 3 anunciaba que el programa ya tiene el mejor remplazo posible. Pilar Rubio, quien comenzó con este tipo de desafíos en «El Hormiguero 3.0», se cambiará ahora de bando para ser quien juzgue a los concursantes.

Así lo corrobora la ganadora del pasado viernes, Raquel Sánchez Silva: «Pilar me cautivó desde que coincidí con ella en sus primeras alfombras rojas. Ella era reportera y yo me quedaba durante minutos contestándola. Si había que buscar una nueva miembro del jurado solo podía ser ella, es el alma. Este formato no se entiende sin su paso por «El Hormiguero».

Raquel ganaba en el primer programa la oportunidad de donar los 9.500€ acumulados en La Tarjeta Solidaria Openbank, destinándolo a la investigación de la Artritis Reumatoide. Bien merecieron el premio los tres minutos y medio que aguantó en la prueba de apnea. Pero ella asegura que «no tiene secreto». «Es cuestión de entrenar y aprender a sufrir. Dicen que recordar una canción puede ayudarte a evadir el dolor, pero cuando empiezan las convulsiones no hay música que valga», reconoce la presentadora.

Justo después de la prueba Raquel se rompía de emoción. «Este programa me está enseñando que el miedo a sufrir solo te limita», confiesa antes de hacer percusión hoy con Mayumaná. La presentadora se alegra del apoyo de la audiencia, mientras reconoce que «es lo primero que leo cada día».