Kiosco: la exclusiva de María José Campanario y Jesulín tras el nacimiento de su bebé

Como cada miércoles, las principales revistas del corazón llegan a los kioscos españoles cargadas de novedades, entrevistas y actualidad. Esta semana son muchos los asuntos a debatir, empezando por la reparación de Jesulín de Ubrique y María José Campanario tras el nacimiento de su bebé.

¡Hola!

La odontóloga y el torero aparecen felices en la portada de la revista “¡Hola!” con motivo de la celebración de su 20º aniversario de boda y el nacimiento de su tercer hijo en común, el cuarto para Jesulín de Ubrique. “No podríamos haber tenido mejor regalo”, señalan entre las páginas del medio.

Además, comparten espacio con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que, pese a su separación, están pasando sus vacaciones juntos, en Bidart, con sus hijos.

Semana

Por su parte, la revista “Semana” lleva a su portada a Mila Ximénez y su primogénita, Alba Santana. La recordada colaboradora perdió la vida hace algo más de un año a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía, y el medio desvela “la verdad de lo que heredó” su única hija. Al parecer, su legado se ejecutó el diciembre pasado y ascendió a más de medio millón de euros.

El medio también dedica su portada a Anabel Pantoja y Yulen Pereira, de quienes han publicado unas fotografías mientras disfrutaban de una “escapada romántica”.

Diez Minutos

Kiko Hernández se ha convertido en el protagonista absoluto de esta publicación al anunciar en portada que se ha sometido a un injerto de pelo. “Diez Minutos” publica las sorprendentes imágenes del colaborador de “Sálvame” poco después de la intervención, que duró cerca de ocho horas. “Quiero que mis hijas me vean guapo y joven”, asegura.

Lecturas

Por último y no menos importante, la revista “Lecturas” publica un espectacular posado de Terelu Campos en biquini, en el que luce una figura envidiable. Además, la presentadora de “Sálvame” aprovecha la ocasión para enviar un órdago a su ex, Pipi Estrada, a quien no perdonará la deuda que todavía tiene con ella desde que perdió un juicio.