La verdadera historia de «No me gusta conducir»

Apenas ha pasado un año desde que Borja Cobeaga fue a hablar con TNT sobre el proyecto. Era todavía una idea, un borrador de «No me gusta conducir». La plataforma dijo sí. Y en estos días se encuentra en proceso de rodaje. El elenco no es cualquier cosa. Por primera vez podremos ver juntos a pesar de que sean como ex bien avenidos a Leonor Watling y Juan Diego Botto. Es este último protagonista de la serie. Un personaje en principio cargado de oscuridad por la amargura de su momento, pero que el intérprete está superando las expectativas, «estoy súper contento, su papel es el más triste, el protestón, pero viendo la grabación está quedando todo muy luminoso. Es una comedia muy divertida. Juan Diego es un gruñón abrazable», nos relata Borja Cobeaga.

La historia va de sacarse el carnet de conducir. El trago. Pero de hacerlo pasados los 40. A los 45 para ser exactos. Un profesor separado y después de haber sacado una novela que no tuvo éxito. No está en su mejor momento. La experiencia le hará viajar a la torpeza absoluta y le pondrá al límite. Bien los sabe el director que ha tenido que pasar por una situación parecida. «Me sentí obligado porque me mudaba a las afueras de Madrid, mi mujer ya estaba harta y tengo una niña pequeña. Hacía falta. Me costó horrores. ¡Qué torpe! Hasta que de pronto la cabeza hizo click. Fue con el tiempo cuando me di cuenta de todo ese microcosmo y me encanta ese mundo de la comedia en el que cuanto más sufre el protagonista más se divierte el público», cuenta Cobeaga. «Luego hubo otra cosa y fue que al contar a los amigos que me había sacado el carnet a los 42 todo el mundo te relata sus batallas y son muchas. El carnet de conducir da para mucho. Fue cuando comencé a dar vueltas a esta serie. Y me di cuenta de que tenía que ser ser explicada por partes no un largometraje para ir contando lo que pasaba. Lo vi claro», admite Borja.

Seis meses de escritura

Después de unos seis meses de escritura afrontan seis semanas de grabación. Más o menos una por capítulo. Después vendrá el montaje, a pesar de que TNT todavía no tiene fecha de estreno, participan también en la serie Lucía Caraballo, que hace de alumna, «que se le da mucho mejor conducir que al profesor, con todo lo que eso molesta» y Lorenzo, que es David Lorente, como profesor de autoescuela, «para él conducir es como respirar». «Es una comedia que mezcla dos tonos distintos. Por un lado, está un señor en un mundo de jóvenes que se quiere sacar el carnet con un carácter melancólico y por otro está la comedia loca porque el mundo de las autoescuelas lo es, da mucho juego en sí». Carlos Areces encarna al hermano de Lorenzo, y la serie cuenta con la colaboración especial de Javier Cámara.

Admite Cobeaga, que ha escrito los guiones de los seis episodios de los que consta la serie y que recibió una nominación a los Oscar por «Éramos pocos», que «muchas veces escribe sobre las cosas que me rodean». Así ocurrió sobre el conflicto vasco, «estaba presente y tenía ganas de satirizarlo, pero por ejemplo en el caso de ´Pagafantas´ sí había mucho de experiencias propias y de amigos. Ocurre que partes de algo real y lo exageras para llegar a lo gracioso. Hay una parte de cotilla y vampiro de historias. Luego te ocurre eso de que hay alguien que te dice: ´¡eso lo has sacado de mí!´». Y viene la eterna polémica.