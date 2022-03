Javier Bardem, que hoy cumple 53 años: el actor que dejó el rugby por el cine

Javier Bardem, que hoy cumple 53 años, nació el 1 de marzo de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria. El actor perdió ayer frente a Will Smith en los Premios del Sindicato de Actores.

Hijo de José Carlos Encinas Doussinague y de la actriz Pilar Bardem, es sobrino del director de cine Juan Antonio Bardem.

Con tan solo dos años se trasladó con su familia a Madrid. En la capital cursó estudios de Pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.

Sus primeros pinitos como actor los dio en la serie de televisión “El pícaro”, en 1985 y protagonizó cuatro capítulos de Segunda enseñanza. En 988 intervino en Brigada central. Entra en un grupo independiente de teatro para interpretar las obras El médico a palos y El sombrero de tres picos.

En la gran pantalla debutó en 1990 con Las edades de Lulú, seguida de Amo tu cama rica (1991) y Jamón, jamón (1992), por la que recibió el premio al mejor actor del Círculo de Escritores Cinematográficos, premio revelación de la Unión de Actores, premio a la mejor interpretación masculina de ADIRCE y premio Sant Jordi al mejor actor en 1993.

Un año después participó en Tacones lejanos, Huidos y El amante bilingüe (1992). En 1993, protagonizó El detective y la muerte y Huevos de oro, por la que ganó el Fotogramas de Plata al mejor actor de esa edición; y Días contados (1993). Por El detective y la muerte y Días contados recibió el Premio Fernando Rey en 1994, además del Premio al mejor actor y a la mejor interpretación en el Festival de San Sebastián por la segunda, la cual, le supuso en 1995 el Goya al mejor intérprete masculino de reparto y el premio de la Unión de Actores al mejor actor de reparto.

En 1995, trabaja en Extasis y Boca a boca, por la que gana el Goya a la mejor interpretación masculina protagonista y el Fotogramas de Plata 1995.

En 1996 llegaron otros grandes éxitos de taquilla como Airbag y Perdita Durango, Carne trémula (1997), The dancer upstairs (1998), Entre las piernas, Los lobos de Washington (1999) y Segunda piel (2000).

Nominación al Oscar

Su primera nominación al Oscar como mejor actor llegó en 2001 por su trabajo en Antes de que anochezca donde encarna al poeta cubano Reinaldo Arenas.

El actor Javier Bardem recibe el Goya a Mejor Actor Protagonista, por su trabajo en "El buen patrón". EFE/kai forsterling FOTO: kai forsterling EFE

En 2003, y por su trabajo en Los lunes al sol, recibió un Goya al mejor actor protagonista. En septiembre de 2004 se estrenó Mar adentro, de Alejandro Amenábar, por la que la película recibió el Premio Especial del Festival de Venecia y Bardem, el de mejor interpretación. El 11 de diciembre de 2004 Alejandro Amenábar y Javier Bardem lograron el premio a mejor director y actor por Mar adentro en una gala de los Premios Europeos de Cine.

Óscar, Globo de Oro y Bafta

El actor español ganó en 2008 un Globo de oro al mejor actor de reparto por No Country for Old Men de Joel y Ethan Coen, el BAFTA al mejor actor de reparto y el Óscar como actor secundario gracias a la película que recibió además cuatro estatuillas, incluida la de mejor película y mejor dirección.

Javier Bardem y Penélope Cruz acumulan cuatro nominaciones al Oscar a lo largo de sus respectivas trayectorias FOTO: Efe Efe

En 2007 protagonizó, junto a Scarlett Johansson y Penélope Cruz, Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen y en 2010 Biutiful, de Alejandro González Iñarritu.

El 13 de febrero de 2011 logra su quinto Goya por su interpretación en Biutiful. En octubre de 2012 presenta Skyfall, dirigida por San Mendes, y protagonizada junto a Daniel Craig.

Dio vida a Armando Salazar en Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017), quinta película de la serie y en septiembre de 2017, protagonizó junto a Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer y Ed Harris la película Mother!

En 2018 volvió a actuar junto a Penélope Cruz en Everybody Knows. En 2021, llegó Dune, dirigida por Denis Villeneuve, y en ese mismo año interpreta a Desi Arnaz, en Being the Ricardos. Por esta actuación, está nominado para el Globo de Oro al Mejor Actor - Drama Cinematográfico y el Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla a la Actuación Destacada de un Actor Masculino en un Papel Protagónico, así como la nominación al Óscar como Mejor Actor.

En 2021 vuelve a trabajar a las órdenes de Fernando León de Aranoa como protagonista en El Buen Patrón (2021), filme por el recibieron los premios Goya a mejor director y mejor actor respectivamente.

Boda secreta en las Bahamas

Javier Bardem y Penélope Cruz se casaron en julio de 2009 en una ceremonia secreta en las Bahamas. El mismo día que el actor conocía su nominación a los Oscar por su papel en Biutiful, Bardem se convirtió en padre. Penélope Cruz daba a luz un bebé, Leo, el 25 de enero de 2010 en la clínica Cedars Sinai de Los Ángeles (Estados Unidos). Tres años más tarde nacería en madrid, su segundo hijo, una niña llamada Luna.

Curiosidades

Javier Bardem formó parte de la selección española de rugby, deporte que practicó durante 14 años y que le dejó secuelas físicas como la nariz rota en un partido.