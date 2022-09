Así es Muchoyó, la versión adolescente de Pocoyó que defiende a la infancia

La alianza The Children’s Revolution, formada por seis ONG de atención a la infancia (Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save the Children, UNICEF España y World Vision), nace para, a través del personaje Muchoyó, concienciar a la sociedad sobre “la importancia de que se cumplan los derechos de la infancia, empoderar a los niños para que abanderen el cambio y recaudar fondos para atender a la infancia”.

En este contexto, Aldeas Infantiles SOS ha explicado que ha pasado el tiempo y Pocoyó, el personaje de animación creado por Zinkia Entertainment, ha crecido para convertirse en Muchoyó. Ya no es ese niño rodeado de colores que, en la serie de televisión, se expresaba con gestos y movimientos. Ahora es un adolescente que conoce el valor de su propia voz y se expresa a ritmo de hip hop para reivindicar la revolución de la infancia con un “lenguaje rompedor y una estética transgresora”.

“The Children’s Revolution es una alianza necesaria entre seis ONG amigas que unen sus fuerzas para garantizar el derecho a la participación de la infancia y la adolescencia. Es fundamental que los niños y niñas alcen su propia voz y tomen partido a la hora de reclamar el cumplimiento de sus derechos”, ha afirmado el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig. La ONG ha advertido de que más de treinta años después de la adopción de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, acontecimientos como la crisis socioeconómica de 2008, la crisis climática y, más recientemente, la pandemia de COVID-19 y conflictos como la guerra de Ucrania “han supuesto un claro retroceso en el cumplimiento de los derechos de la infancia, especialmente en países en vías de desarrollo”.

En el marco de esta campaña de recaudación de fondos, basada en una idea original del publicista Jorge Martínez, se ha puesto a la venta una camiseta solidaria con el eslogan ‘Yo soy Mucho’ que puede adquirirse bajo demanda en tres modelos diferentes y en tallas para niño y para adulto en la página web ‘muchoyo.org’.

La campaña también cuenta con una canción himno compuesta por la joven rapera alicantina de 18 años Nuria García (a.k.a. NG), en colaboración con SFDK, una de las bandas de hip hop más influyentes de los últimos 25 años en España. Todos los fondos generados a través de la venta de estos productos se destinarán a financiar proyectos de atención a la infancia llevados a cabo por las ONG integrantes de la alianza The Children’s Revolution.

Letra de Muchoyó:

Clap your hands to the beat

Now clap your hands to the beat

Just clap your hands, just clap your hands Just clap your hands to the beat

Rompiendo las cadenas que me quieren atar Libre mi forma de actuar

Derecho a ser un niño, a jugar

y que no jueguen los adultos con mi sexualidad

Niñas de doce sin afectividad, en sus lazos, la realidad traspasa como un flechazo

No tener el poder del mundo en mis brazos, no ayuda a limitar la culpa por su rechazo

Las verdades duelen menos si se adornan

Para poder encontrar mi horma, mi forma ante

Como ser libre en mis formas,

accionan la transformación de opresor tras ser la sombra

Si llega Muchoyó poner la alfombra, pongo las leyes, las reglas, las normas

Mi objetivo antes que perder la honra, es sacarte los colores por mucho que los escondas.

Una revolución está pidiendo la infancia La infancia tiene voz y pide revolución

Una revolución que está pidiendo la infancia La infancia tiene voz y pide revolución

Mantener mi voz que no dependa del resto,

el sistema está obligándome a formar parte de esto

Conflictos exteriores ocupan los internos, por querer huir de un ecosistema violento

Me cambió la visión, la convicción, de que mi opinión vale más que mi condición, derecho al conocimiento y una educación, un manifiesto convertido en canción

El mundo que arde,

corriendo para no llegar tarde,

explota una guerra y ello me obliga a mudarme Por eso es que el problema se expande.

Y si el hambre no me mata, seré yo quien mate al hambre

Días eternos, perdernos, desafía el recuerdo, nunca observo el edén solo el infierno. No lo dejó crecer a su debido tiempo, y ahora es un barco naufragado al cual ha sumergido el viento.

Una revolución está pidiendo la infancia La infancia tiene voz y pide revolución

Una revolución que está pidiendo la infancia La infancia tiene voz y pide revolución

La infancia tiene voz y pide revolución. La infancia tiene voz y pide revolución.

La la la la la la la...

Queremos jugar y que nadie nos obligue a luchar.

Queremos que nos queráis, no que nos deseéis.

Dejar de huir, sin saber a dónde.

aprender a leer y a escribir y no solo a sobrevivir.

Queremos ser iguales, no idénticos.

Matar el hambre, y que el hambre no nos mate.

Queremos curarnos cuando enfermamos.

Descubrir el placer, en vez de la culpa. Queremos poder decir no, no quiero.

Queremos que nos escuchéis.

Muchoyó

La infancia tiene voz