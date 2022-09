El mensaje hacia Tamara Falcó con el que Risto ha reaparecido en televisión tras su ruptura

Tras el intenso día de ayer, todas las miradas estaban puestas en el arranque del programa de hoy de «Todo es Mentira», presentado por Risto Mejide. El mediático escritor y publicista comunicaba ayer en redes sociales su ruptura con Laura Escanes, una relación perseguida socialmente desde sus inicios por la diferencia de edad. Siete años después el tiempo ha acabado confirmando una de las relaciones más estables de la farándula mediática, hasta que ayer llegaba todo a su fin.

Aunque todos esperaban que Risto hiciese referencia a su delicada situación emocional, el comunicador ha querido acordarse de la otra gran protagonista del fin de semana, Támara Falcó, su prometido reconocía públicamente en un comunicado una infidelidad. Así ha comenzado Risto el programa de hoy: «Bienvenidos a todos, especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en estos momentos básicamente porque es mejor que no entre en estos momentos en las redes sociales durante los próximos 20 años. Tamara Falcó, un beso desde aquí».

Risto Mejide, visiblemente afectado y más cariñoso que nunca ha querido zanjar todos los comentarios y rumores sobre su ruptura después de que ayer emitiese un segundo comunicado lamentando las burlas sobre su ruptura con Laura Escanes: «El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón, ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija, ojalá todo fuese tan fácil»