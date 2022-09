“Andor”: Diego Luna vuelve a darle vida a “Star Wars”

Primero hay unos segundos de duda. Luego, la sensación es de incomodidad. «Me he prometido a mí mismo no hablar de lo que pasó con “Rogue One”. Es un proyecto que... bueno, no voy a responder preguntas acerca de quién se encargó de qué en aquella película». Al otro lado de la pantalla está el guionista y director Tony Gilroy, responsable de buena parte de la saga de Jason Bourne y que ahora vuelve con «Andor», precuela de «Rogue One» y, por supuesto, nueva serie del universo «Star Wars» que ya ha estrenado sus primeros capítulos en Disney+.

El breve desencuentro con el periodista, al que Gilroy le quita hierro rápidamente excusando la negativa en cuestiones legales, se justifica por videoconferencia debido al problemático proceso de producción de la película que nos contaba cómo el intrépido Cassian Andor —carismático Diego Luna— había conseguido robar los planos de la Estrella de la Muerte para que Luke Skywalker pudiera ponerle fin al Imperio. Pese a la discusión creativa entre Gilroy y el director Gareth Edwards, la película fue alabada por fans y profanos como la mejor de la nueva tanda y recaudó más de 1.000 millones de dólares: «Creo que el desafío con la serie era no encerrarnos en lo que ya habíamos contado e intentar desarrollar una historia de “Star Wars” con un nuevo lenguaje, con un nuevo hábitat para los personajes. Algo que se sintiera distinto a lo que ya se ha hecho con, por ejemplo, “El Mandaloriano”. Las dudas habituales de cualquier película se multiplican y se convierten en ansiedad, casi», confiesa sincero el guionista y ahora «showrunner» a LA RAZÓN, sobre una serie que, se ha confirmado ya oficialmente, se contará en dos temporadas cerradas de doce episodios cada una, llevándonos hasta finales del próximo año.

Tony Gilroy y Diego Luna durante el rodaje de "Andor".

La tecla del éxito

«Ha sido uno de los rodajes más divertidos de mi vida. No solo me ha gustado participar, es que además me encanta la serie, cómo Tony ha sido capaz de encontrar su propia voz en un universo tan complicado», explicaba hace unos meses el mexicano Diego Luna a este mismo periódico, adelantando el estreno de «Andor»: «Ha sido complicado estar tanto tiempo rodando y no poder hablar de ello, no poder compartir lo importante que ha sido para mí la serie como actor. Ojalá sea tan bien recibida como “Rogue One”, porque de verdad creo que dimos con una tecla muy difícil. La de recoger el legado de la franquicia y llevarlo a límites nuevos», contaba Luna durante una entrevista en la Casa México.

El problema del “atracón” de series Con la polvareda del «streaming» más asentada, el modelo de «atrácon» para estrenar las novedades que trajo consigo Netflix parece cada vez más cuestionado: «No tengo ni idea de cuál es la opción buena. A mí me gusta que mi serie se estrene semana a semana, porque así es más fácil disfrutarla. Pero es que, después del 23 de noviembre, estará disponible para el ‘‘atracón’’ igualmente. Es una cuestión de negocios, sí, pero también una cuestión de gustos», opina Gilroy.

«Jamás habría aceptado volver al universo de “Star Wars” sin Diego Luna. Imagínate lo siguiente. Te voy a pagar para que, durante tres años, vayas a cazar ballenas. Habrá mucha gente útil y profesional en el proyecto, pero sin Diego como el capitán, no me podría haber sentido igual de seguro», explica deshaciéndose en elogios Gilroy sobre un Luna que no solo es el alma de la serie en términos interpretativos, sino que además ejerce de productor ejecutivo. «En un principio, Diego me había convencido para dirigir los tres primeros episodios, que son en realidad los que plantean todas las ideas que iremos explorando en los 21 restantes. Pero luego llegó la pandemia, por lo que el rodaje se restringió a los estudios en Londres y me fue imposible. La serie era importante, pero no morirse lo era más», aclara irónico.

Así, en la espectacular «Andor», Gilroy vuelve a sacarle brillo a su capacidad como guionista para, apoyándose en las ideas transversales a toda la saga, ser capaz de contar una historia original. El director de «Duplicity» o «Michael Clayton» no duda en volver a retorcer las costuras del wéstern, siempre con la idea general de la película de atracos en el horizonte. No es tanto que «Andor» muestre sus cartas desde un principio como que nos anticipa un plano maestro del que es gozoso ir resolviendo interrogantes. Ahí también entra en juego Stellan Skarsgår, como guía espiritual y líder en la sombra de la guerrilla rebelde, o la interesante aportación de Kyle Soller como rostro de la opresión. Todavía no podemos hablar de soldados imperiales con alma, por una cuestión de canon, pero sí de una oscuridad espacial a la que, por primera vez, vemos el rostro más allá de lo maniqueo.