El día que Giorgia Meloni y Aída Nizar se gritaron en televisión

El lunes el mundo se despertaba sorprendido por los resultados de las elecciones en Italia. Giorgina Meloni se alzó con la victoria en los comicios de este domingo y la coalición conservadora obtuvo la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ahora hace falta que en la reunión con sus socios se llegue a un acuerdo para que se convierta en la primera ministra italiana.

La líder de ‘Fratelli d’Italia’ (‘Hermanos de Italia’) es la pareja del periodista Andrea Giamburno, empleado en Mediaset Italia y siempre ha obtenido en el grupo un altavoz para plantear sus ideas políticas acudiendo a todos los pla´tos posibles. Es en uno de ellos donde coincidió con la ex participante de “Gran Hermano”, Aída Nízar, que acabó como el rosario de la aurora.

Tal y cómo han descubierto las redes sociales, hace tres años ambas mujeres protagonizaron un rifirrafe en la televisión italiana que acabó con gritos entre ellas. En 2018, Nizar saltó a la palestra italiana por bañarse en la Fontana di Trevi en Roma y poco después en la Piazza Navona. EN ese momento la ex concursante de “GH” declaró que “estoy en la Fontana di Trevi adorando mi vida, siempre he soñado con este momento”.

En aquél momento la política criticó en Facebook que Nizar se hubiera bañado en dos ocasiones en la Fontana di Trevi y en la Fuente de los Cuatro Ríos de la Piazza Navona, algo que está totalmente prohibido, puesto que ambas fuentes están protegidas y lo tildó de “espectáculo indecente”. Lejos de quedarse ahí propuso para “esta ignorante”, “un año de trabajos sociales para limpiar las calles de Roma. Así tal vez empiece a tener respeto por nuestra capital”.

Aida Nizar agarrando de los pelos a la próxima primera ministra de Italia pic.twitter.com/IrpOLPV3Sv — ELE (@tequiles_) September 25, 2022

Un año después, como demuestra el vídeo de la parte superior, ambas se encontraron en el programa “Live: Non è la D’Urso” de Canale 5, donde Nizar aprovechó para criticar a Meloni: Mencionaste mi nombre en vano... No lo hagas”. E incluso se atrevió a asegurar que “Berlusconi se equivocó contigo, escupes en el plato donde comes, te interesas mucho por mí”. También le aseguró que fue “la política joven más importante de España... ¿Sabes por que dejé la política?, cosa que deberías hacer tu también... ¡Porque yo no hago photoshop en mi Instagram”!

Además intentó dejar mal a su oponente hablándole en italiano e inglés después de que Meloni la llamara “ignorante”. “¿Hablas algún idioma? ¿Puedes hablar inglés?”, le preguntó la vallisoletana. “Puedo hablar inglés y si quieres hablo también español”, respondió Meloni, que quiso zanjar el asunto explicando que en su caso, “no he venido aquí a hacer el payaso”.