El Corte Inglés y Correos, premiados por sus spots más familiares

La campaña “Vive donde quieras”, de Correos, en categoría Institución Pública, y “La ilusión de jugar” de El Corte Inglés, en la categoría Institución Privada, han sido las ganadoras en la VII edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias. Unos premios quetienen como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el papel que desempeñan las familias en España.

En las pasadas ediciones los ganadores fueron “El Mejor regalo es tu responsabilidad”, de la Comunidad de Madrid, en categoría Institución Pública; “Este año nos toca” de Hirukide, en categoría especial COVID, y “Que no se nos olviden los regalos más importantes”, de Suchard. En anteriores certámenes también fueron reconocidos Turismo de Andalucía; “Bravo Madres y Padres, de Cacaolat; “Ya Viene” de Casa Tarradellas, la campaña de IKEA; “Salvemos las cenas” de Casa Tarradellas; “Pase lo que pase, yo siempre estaré a tu lado”, de Loterías y Apuestas del Estado, por su anuncio por el 70 aniversario de la quiniela; “Donde se cocina la vida”, de la multinacional alemana Teka, en categoría empresa privada; la campaña “Menores sin alcohol”, realizada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; “Dar lo mejor”, de Calidad Pascual, y “Los cuidados no se improvisan”, realizada por el Ayuntamiento de Madrid.

Los premios han sido otorgados por un jurado compuesto por expertos líderes de opinión presidido por el presidente, el productor José María Irisarri, presidente de Onza Partners; Miguel Alonso Lamamié de Clairac, Senior Brand Manager de Suchard España; María José Olesti, Directora General de The Family Watch; Javier Gardeazabal, notario de Madrid; Joaquín Gordon, director general de Elizabeth Arden; Fernando Cortés, director de comunicación y RRII del Instituto de la Empresa Familiar; Blanca Campins, communications & external relations en Mckinsey & Co. ; Alberto de Lope, CEO New Insurance Broker Web; Gonzalo Sagardía, Fundador y CEO de Onza Enterteiment; Sonia Pascual, Consejera Corporación Empresarial Pascual presidenta Club Teype y Jaime Vicente Echagüe, redactor del diario La Razón.

Para la Directora General de The Family Watch, María José Olesti, “con estos premios hemos tratado de dar relevancia a la importante imagen que desde las compañías se puede proyectar de las Familias. Las dos campañas premiadas, demuestran con sus historias la importancia que tienen todos y cado uno de los miembros de la familia, tanto el diálogo intergeneracional, proporcionado por la relación entre abuelos y nietos, como las redes de solidaridad, cuando por cuestiones de necesidad o laborales, nos trasladamos a otros pueblos y ciudades”.