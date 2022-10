«Apagón»: el colapso según el «dream team» de nuestra ficción

El gen antológico siempre estuvo ahí. Nos podemos remontar a los tiempos dorados de Televisión Española, a finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando las series en catódico eran capaces de dar espacio creativo (y una buena salida económica) a lo mejor de nuestro celuloide. Ese espíritu de creación coral, de «dream team» al fin y al cabo de nuestra ficción, es el que recupera «Apagón», la nueva serie que Movistar+ estrena este fin de semana.

Basándose en un podcast original de José A. Pérez Ledo, Alberto Marini y Fran Araújo responden, en cinco episodios, a una pregunta traumática: ¿Qué pasaría en España si, en cuestión de horas, nos quedáramos sin electricidad? Para ayudarse, en tan osada empresa, los «showrunners» de «Apagón» han reunido a lo mejor de entre lo superior de nuestro cine: Isaki Lacuesta, Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo y Alberto Rodríguez dirigen los guiones de los propios productores, Isabel Peña y Rafael Cobos. En suma, todo lo que una gran producción española puede soñar.

El fantasma pandémico

«Hubo un trabajo de guion relativamente abierto en el que escuchamos a todo el mundo. Llegamos a plantear hasta quince capítulos, que al final se han quedado en cinco que, a su modo, hablan de cinco aspectos que nos parecen clave en una crisis así», explicaba Marini a LA RAZÓN en el último Festival de San Sebastián, donde la serie se puso de largo ante los medios. Así, la nueva «Apagón» recoge lo que ya planteaban series como «El colapso» (2019) y lo pasa por un filtro patrio. A la sazón, el capítulo de lo burocrático, el de la gestión hospitalaria, el del aislacionismo o el del posible Edén tras la catástrofe.

Se hace obvio, de ese modo, entender que la nueva serie de Movistar+ está atravesada por las consecuencias de la pandemia: «Nos pilló en pleno proceso de preparación y, claro, acaba contaminando todos los capítulos. La conexión emocional era inequívoca. Y, por supuesto, en algún momento la frase textual de ‘’saldremos mejores’' llegó a estar escrita», explica sincera Campo, única mujer junto a Peña y única «estrella invitada» que deja su impronta en más de un capítulo. «Teníamos claro que nadie quería ver una serie sobre la pandemia, pero sí queríamos hablar de ello, del poso emocional que dejó en todos nosotros. Y ahí fue cuando nos pasaron el informe, que luego se refleja en la serie, en el que una empresa de seguros listaba las posibilidades del apagón justo por debajo de las de una pandemia asociada a virus de tipo corona», explica didáctico un Isaki Lacuesta que parece empeñado en ver la luz en la oscuridad firmando un capítulo, el último, que bien podría ser el mejor de la serie.

Y así sería de no ser por Alberto Rodríguez. El director de «La Isla Mínima», que este fin de semana estrena en cines «Modelo 77», se subió a la montaña junto al actor Jesús Carroza para contar «Supervivencia», capítulo en el que un pastor de cabras que lleva varios meses aislado se encuentra con una joven sin rumbo: «Me atrajo mucho la idea de poder hacer una especie de mediometraje. Después de las dos temporadas de ‘’La Peste’', me cuesta mucho pensar en una serie larga. Y aquí además los tiempos fueron brutales, porque estaba terminando de montar la película y nos nevó encima. El frío fue terrible, lluvia y granizo, pero creo que esa brutalidad se transmite al capítulo», explica contento con el resultado Rodríguez. A su lado, Araújo responde a uno de los principales interrogantes que deja un proyecto de este calibre: «Sabiendo todo lo que sé ahora, cómo de complicado ha sido cuadrar los horarios y las agendas de todo el mundo, no repetiría, pero la experiencia ha sido extraordinaria».