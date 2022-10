Dabiz Muñoz confiesa a Joaquín su planteamiento de la paternidad con Cristina Pedroche

Anoche Antena 3 estrenaba «Joaquín el novato», el programa que estaba llamado a significar su retirada del fútbol, antes de que el Betis le volviese a convencer para jugar una temporada más. El futbolista se estrenaba por todo lo alto con una entrevista al chef Dabiz Muñoz. Joaquín conversará con profesionales de todo tipo de facetas e intentará aprender algo de cada labor, todo de cara a su muy próxima jubilación como deportista de élite.

Aunque Dabiz ya ha concedido multitud de entrevistas, en pocas da detalles sobre su relación de pareja con Cristina Pedroche. Ambos componen una de las relaciones más duraderas y sanas de la esfera mediática. Sin embargo, de lo que sí que jamás había hablado es sobre la paternidad.

Durante un momento de la charla el chef quiso hacer balance de todos los sacrificios que había hecho para llegar a lo más alto, oportunidad que aprovechó hábilmente Joaquín para preguntarle por sus planes de paternidad con Cristina «no tengo claro que haya renunciado. Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No he renunciado a ello, simplemente es que pienso que no es el momento».

«Yo estoy a tope con mis cosas, ella tampoco para de currar. Tenemos claro que si algún día somos padres, será porque los dos podemos hacernos cargo», añadía Dabiz.