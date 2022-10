El mejor cocinero del mundo y la serie más popular del momento

HBO Max ha celebrado el estreno de La Casa del Dragón con una experiencia gastronómica épica, diseñada y presentada por Dabiz Muñoz, Mejor Chef del Mundo 2022. Un menú “salvaje”, según sus propias palabras, creado junto a su equipo de Diverxo (único restaurante en Madrid con tres estrellas Michelín) y dividido en tres actos. La cena, un festival para los sentidos, traslada a un selecto grupo de comensales a las intrigas palaciegas de la Casa Targaryen, en una acción exclusiva y efímera, que se ha celebrado los días 27,28 y 29 de septiembre.

En un espacio en la calle de la Bolsa de Madrid, que evocaba la escenografía de la serie, en torno a una gran mesa diseñada expresamente para la ocasión, abarrotada de velas y presidida por un humeante y sugerente nido de huevos de dragón, Muñoz introdujo cada uno de los actos. Antes de comenzar, explicó: ”Hemos preparado un menú inspirado de forma onírica en este reino y lo que acontecía en esta temporada de La Casa del Dragón. Todo está pensado para que esté súper bueno, pero también para que se os mueva un poco la silla”. Y advirtió: “Habrá cosas que dependiendo de vuestros gustos o vuestras costumbres, quizá os cuesten un poco más”.

Un festival en tres actos

El primer acto, La Familia Targaryen, arrancó con el cóctel Lazos de Sangre, seguido del Plato del Apogeo, que Dabiz describió como “el lujo más ostentoso que puede haber en la gastronomía: mezclamos un tartar de gamba roja con caviar, berberechos y percebes gallegos y una vinagreta con punch picante de diferentes cítricos que vienen de Alicante”. Para terminar con el Plato de la Decadencia, que los comensales disfrutaron ocultos bajo una servilleta, como se hacía en su época.

El segundo acto, Los dragones, arrancó con el cóctel Esencia de Dragón, para seguir con el plato Garra de Dragón. En palabras del cocinero: “Es una garra de pichón que traemos de Navarra, de un tipo que los cría de manera sostenible y en libertad. Lo hemos estofado en su propio jugo. Cogedlo con las dos manos porque es como una piruleta que se deshace en la boca. Lo hemos terminado con plancton marino. Nos gusta mucho la combinación del sabor bravío del pichón, que tiene un poco de sabor a sangre, con ese yodo dulce del plancton”.

Cerró este acto el Osario: “Este osario habla de sostenibilidad. Todo el emplatado está hecho con restos animales: en la base tenéis los huesos de pollo descansa la cabeza del rape y, sobre ella, un rape de barriga negra que hemos tostado en el wok, por lo que la textura es como si fuera una esponja que retiene los líquidos dentro. Al lado hay una espina del propio rape en la que hemos puesto un producto que se utiliza poco hoy fuera de las casas, las pijotas. Hemos utilizado las cabezas y las espinas fritas. Con una salsa de tomatillo, un tomate de árbol, que va dentro de un hueso de médula de atún”, señaló Muñoz.

Para acabar con el festival “de la manera más salvaje posible”, según el chef, llegó el tercer acto: El trono de hierro. Tras el cóctel inicial El beso de la Noche, sirvió Instintos Básicos y Hedonismo Salvaje: “En los cuernos de ciervo hay unos vahos al vapor que rellenamos de una bolognesa coreana de ciervo y parmesano de 36 meses, para comer con la mano, con una salsa Sriracha casera picante de guindilla vasca. Los jarretes de ternera lechal, de unos dos kilos cada uno, los glaseamos, los estofamos y le ponemos una especie de curry japonés”. Y de postre, El Resurgir de las Cenizas: “Un trono de espadas y cenizas que lleva una mousse de chocolate blanco y coco, con un helado que hacemos con las cáscaras del coco, que quemamos y convertimos en cenizas. Lleva regaliz y chicle de golosinas”, concluyó Muñoz.

El mayor lanzamiento de la historia de la HBO

El estreno de la serie, que tuvo lugar a finales de agosto, es ya el mayor lanzamiento de la historia de HBO y HBO Max, rompiendo todos los récords anteriores de un título nuevo. Basada en Sangre y Fuego, de George R.R. Martin, la serie de 10 capítulos, está ambientada 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos y cuenta la historia de la Casa Targaryen. “Cuando me llamó HBO para colaborar en el lanzamiento de La Casa del Dragón me hizo muchísima ilusión y me sentí muy motivado”, afirma Dabiz Muñoz. “Desde pequeño me ha gustado mucho esta temática, por lo que crear una comida con la inspiración de Juego de Tronos, con el nivel de producción y creatividad que tiene la serie, ha sido un reto. Hemos diseñado una experiencia única y rompedora, rabiosamente creativa, llena de estímulos, imaginación, con unos sabores y puesta en escena que llevarán al comensal al filo de la navaja”.

La serie sigue estrenando los capítulos semanalmente cada lunes en HBO Max y ya ha sido renovada para una segunda temporada.