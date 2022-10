Eva Soriano trolea a un tuitero que comentó sobre el tamaño de sus pechos y éste amenaza con reincidir

El mundo de la comedia española lleva varios años experimentando un creciente protagonismo por parte de las cómicas. Humoristas como Silvia Abril, Susi Caramela o Eva Soriano recibían su propio espacio convirtiéndose en referencias. A pesar de todo este crecimiento profesional, hay quien siguen utilizando las redes para etiquetarlas por su físico.

El último caso lo ha vivido Eva Soriano, conductora de «Cuerpos Especiales» y hasta hace poco de «La Noche D». Precisamente un titero se fijaba en «especial» de una parte del «cuerpo» de la presentadora: «@EvaSoriano90 se ha aumentado el pecho o me lo parece?, no digo que se ha puesto tetas porque dirá/dirán/diréis que ya las tenía», el usuario remataba también así con una burla hacia el mensaje feminista y la sensibilidad de género.

@EvaSoriano90 se ha aumentado el pecho o me lo parece?, no digo que se ha puesto tetas porque dirá/dirán/diréis que ya las tenía. — M.A. Merino (@manuAmerino) October 13, 2022

Eva Soriano, aludida por la mención no ha evitado utilizar su humor para contestar al tuitero: «Hola M.A Merino, siento que el tamaño de mis pechos te perturbe, hasta tal punto de redactar un tweet, la realidad es que estoy preparándome para una competición de crossfit y me he infiltrado un gel para potenciar al máximo el rendimiento de mis pectorales».

Este gel ser reabsorberá de forma natural en unas semanas al igual que el de mi vagina, en la que me he infiltrado una gran cantidad, para soportar el peso de la vida, te adjunto foto para que veas como quedará el resultado final. — Eva Soriano (@EvaSoriano90) October 13, 2022

La respuesta no quedaba ahí, sino que dejaba claro que el troleo le estaba volviendo a Manuel con el doble de fuerza: Este gel ser reabsorberá de forma natural en unas semanas al igual que el de mi vagina, en la que me he infiltrado una gran cantidad, para soportar el peso de la vida, te adjunto foto para que veas como quedará el resultado final. Espero que te guste», remataba compartiendo una imagen de Marge Simpson como culturista.

espero te guste pic.twitter.com/h5oIgRU2DW — Eva Soriano (@EvaSoriano90) October 13, 2022

El autor de la publicación original, no se echaba atrás y sin borrar la publicación, horas más tardes escribía sobre la repercusión que ha cobrado la noticia: «¿Cuántas veces una pregunta que normalmente no habría sido respondida se habrá hecho tan importante?, hasta en el Marca ha salido. Me obligáis a pensar una para la semana que viene».