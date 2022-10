La explicación de Pablo Motos por la ausencia de Tamara Falcó en «El Hormiguero»

Como cada jueves «El Homiguero» reunía a su mesa de tertulianos tras recibir la visita de Manuel Turizo, artista urbano que también visitó La Resistencia. Sin embargo ayer solo estuvieron Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Todo el mundo echó en falta a Tamara Falcó, quien no se había ausentado ni en la mediática semana de su ruptura con Íñigo Onieva.

Tanto extrañó la ausencia de Tamara que Pablo Motos se ha visto obligado a dar explicaciones, aunque no pudo dar demasiados detalles. Al menos aclaró que no se debía a ningún motivo de salud o malestar, sino a un viaje, cuyo destino no quiso revelar ya que eso mandaría inmediatamente una ola de paparazzis a dicho lugar y preferían que estuviese «tranquila».

El resto de los integrantes de la tertulia no dejaron de comentar las últimas noticias, casi todas derivadas de los actos de El Día de la Hispanidad. Por ejemplo, comentaron el famoso retraso de Pedro Sánchez por el que Felipe VI tuvo que esperar dentro del coche. «A mí me parece que llegar tarde un día así es una falta grave de respeto que no puede tener el presidente del Gobierno», aportó Cristina Pardo. En cambio, Juan del Val criticó a quienes decidieron aprovechar la coyuntura para pitar al Presidente: «Pitar a las instituciones es una falta de respeto», Pedro Sánchez es el presidente de todos y es una institución, otra cosa es en un mitin…”