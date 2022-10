Así despidieron a Dani Martínez de «SMS»

EFE/Movistar Plus+

El programa de Movistar+ «Martínez y Hermanos» sigue dando momentazos virales. Pero en esta ocasión el protagonista de la anécdota no ha sido uno de los tres invitados, sino el propio presentador. Antes de consagrarse como uno de los mejores imitadores en el programa «Tonterías las Justas», de adolescente participó en el rodaje de «SMS», que sin saberlo sería una cantera inmejorable de talento, de la que salieron nombres como Yon González, Amaia Salamanca o Mario Casas.

Sin embargo, no todos los actores corrieron la misma suerte en la serie, como recordaba Amaia Salamanca en Martínez y Hermanos, donde fue acompañada de Leo Harlem y Asier Etxeandía. La actriz rememoró que «Yo empecé en una serie que se llamaba SMS. Éramos todos adolescentes y cuando terminamos de rodar los cinco primeros capítulos, pararon la serie. Nos llamaron y dijeron, ‘Chicos, hay algo que nos cuesta ver y no funciona. Os pedimos paciencia porque va a haber cambios’. Era mi primera serie y pensaba que no estaba preparada para esto».

Reparto de SMS FOTO: Movistar+

Tanto Dani como Amaia recuerdan hoy con gracia la incertidumbre que les generó este comunicado, ya que todos pensaron que eran ellos los culpables del inesperado cambio, hasta que finalmente se reveló el auténtico motivo. «¿Qué pasó? Que no era yo, ¡que eras tú al que echaron!» señalaba Amaia a Dani. «Dani y yo teníamos que ser la pareja de la serie y algo no terminó de cuajar», añadió ella.

Dani, aunque algo avergonzado quiso compartir su versión de cómo vivió esa experiencia como adolescente: «La serie se paró un día y yo pensaba: ¡¿serán vacaciones? Si llevamos un mes solo». “Eres demasiado alto para hacer pareja con Amaia, parece que te vas a liar con la madre en vez de con ella», me explicaron después en privado. Ella se fue a Sin tetas no hay paraíso, Mario [Casas] a Los hombres de Paco, Yon [González] a El Internado... Y yo estaba en casa viéndolos a todos», recordó el cómico.