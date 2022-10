Blanca Suárez admite que al ligar: “escupo, se me cae la baba y tartamudeo”

Después de una semana de visitas internacionales, en esta “El Hormiguero 3.0″ acoge el talento nacional que no es poco. En este caso acudieron al programa de Antena 3 los actores Blanca Suárez y Rubén Cortada, que han hablado con Pablo Motos de la película ‘El cuarto pasajero’, que se estrena este viernes, día 28 de octubre, en cines.

El filme es una comedia en clave de ‘road movie’, dirigida nada menos que por que ha sido Álex de la Iglesia y en la que la actriz española y el intérprete cubano han compartido protagonismo con Alberto San Juan y Ernesto Alterio.

Motos comenzó la entrevista interesándose por la trama: “En ‘El cuarto pasajero’ se dedican a hacerle la vida imposible a un hombre que está completamente enamorado de Lorena, el personaje de Blanca Suárez. Hay otros dos personajes que nos vamos a dedicar a acabar con su vida, a hacérsela lo peor posible y ese hombre no tiene vida a partir de que entramos en ella. Es una ‘road movie’ romántica, de un tipo venido a menos, sin trabajo, que es un infeliz. Es un pobre hombre enamorado de ella y otros dos estamos acabando con él”, relató Rubén Cortada.

“Lorena es una pasajera habitual del coche del personaje que interpreta Alberto San Juan y son viejos conocidos”, añadió Blanca Suárez.

En este trío amoroso que desvelan el presentador del programa tardó poco en introducir el tema: “Es muy injusto, Rubén, déjame que te lo diga. La película va bien pero de repente hay un momento muy cruel porque el personaje de Blanca se queda loca cuando ve a tu personaje”, dice Motos. “Y con motivo, ¿no?”, le contesta el cubano. Motos continúa: “Solo digo que tú no sabes lo injusto que es el mundo de los guapos y de los feos. Imagínate que mañana te levantaras y tuvieras durante un año la cara de Ortega Cano. Un añito para que vieras que la vida no es tan fácil como crees”.

Blanca y ligar

Ya con el tema de la belleza abierto, Pablo quiso saber cómo se manejaban ambos con el tema de ligar. Si se les daba bien. “A mí no. De hecho, hay una anécdota que mis amigos aún recuerdan. Yo estaba muy enamorada de un chico cuando estaba en 1º de la ESO y haciendo el ‘anda normal que te está mirando que está en la acera de enfrente’ me choqué contra una señal y eso es motivo todavía de mofa. Soy eso: tartamudeo, se me cae la baba, escupo, me tropiezo... Soy un cuadro”, contó Blanca Suárez. “¿Yo qué quieres que te diga con respecto a eso?”, apuntó Rubén Cortada riéndose.

Uno de los momentos más desenfadados vino con Trancas y Barrancas. Las hormigas no tuvieron pudor en preguntar si ponían nombre a las partes íntimas de sus pareja, a lo que la madrileña respondió que sí.

“He venido aquí a jugar y juego”, dijo Blanca Suárez. “A ver, voy a hacer una aclaración con explicación. En general todos llamamos a las partes íntimas con nombres random que... Vaya declaración de mierda acabo de hacer. Quiero decir, que no es que haya un nombre concreto... Bueno, da igual. Genérico para todos, no para una persona en concreto”, a punto de liarse más en la aclaración.