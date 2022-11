El mundo de las apariencias se sienta en la mesa de Netflix

Esta sí tiene fin. La «Sagrada Familia» de Netflix es una obra completa pero que está contada al revés. La trama se sumerge de lleno en el desarrollo del conflicto sin pretender hacer ningún tipo de introducción sobre los personajes. El primero de los 8 capítulos presenta un modelo de familia, aparentemente convencional, que se irá desmoronando en cada escena. La fachada de familia ideal no se sostendrá por mucho tiempo, los cumpleaños y hasta la rutina más básica comienza a mostrar las grietas de un núcleo que esconde demasiados secretos.

La serie, ya disponible en Netflix, reflexiona sobre la falta de transparencia que suele haber sobre los problemas familiares, en una cultura en la que los conflictos de casa pocas veces atraviesan la puerta principal para salir a la calle. A través de sus personajes, su creador Manolo Caro ha querido mostrar distintos modelos de convivencia, convirtiendo a los personajes en un claro ejemplo de diversidad. En «Sagrada familia» hay madres de todo tipo, desde las que deciden educar a sus hijos en solitario y más allá de los 40, hasta los que optan por ampliar la familia a través de la adopción. Pero sea el tipo de familia que sea, guardar las apariencias será uno de sus principales objetivos.

Desde el personaje de Ella Kweku la trama abordará el complejo proceso que hay detrás de la adopción: «Manolo nos informó sobre las condiciones que exigen y no me pude creer la cantidad de dinero que se necesita para poder dar una mejor vida a un niño».

El Inmortal

Álex García, quien también protagonizaba recientemente en la serie de Movistar + «El Inmortal» al líder de una banda de la delincuencia, ahora se pasa al otro lado para investigar el gran secreto del personaje de Najwa Nimri, quien ya es uno de los rostros más identificativos del catálogo de Netflix. Esta serie se suma a su gran trabajo en «La Casa de Papel» y el reality «Insiders». Álex reconoce que no se identifica con ninguno de los dos roles: «En verdad, tengo muchas ganas de hacer un papel cotidiano, que no pise tanto los extremos. Aun así, valoro la gran oportunidad que tengo como actor de sumergirme en estos universos tan lejanos, pero también hace que valore la normalidad de mi día a día. Sin embargo, es cierto que este tipo de historias surrealistas esconden una gran parte de verdad. Las tramas no dejan de ser experiencias reales sumadas a una necesaria dosis de imaginación». Su personaje interpreta a su vez otro papel, como actuar haciendo de otro actor. «Obviamente me siento orgulloso de que los directores confíen en mí para este tipo de personajes, es justo lo que he buscado. Pero los actores siempre estamos al revés, cuando haces de bueno quieres hacer de malo y cuando haces de alto quieres hacer de bajo».

Uno de los actores del elenco, quien se pone en la piel del hijo del personaje de Macarena Gómez, visibiliza una discapacidad de la que el rodaje se ha enriquecido. «Yo coincidí en una escena con él y nos la cambió por completo en un segundo», recuerda entre risas Álex García. «Es maravilloso contar con alguien como él, que acabe con la monotonía y haga que todo sea menos predecible», remata el actor canario.