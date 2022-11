Mariano Alameda desvela lo que cobraba el reparto de «Aquí no hay quien viva»

Sonmuchos los actores que hoy día deciden pasarse por los micrófonos de algún podcast para repasar sus papeles más icónicos. Recientemente lo hacía Paco León en «Nude Project», dando como resultado su viral rifirrafe con «Élite». Ahora ha sido un miembro del mítico elenco de «Aquí no hay quien viva» quien ha apostado por este formato. Aunque no representase a alguno de los personajes más icónicos, su experiencia en la serie como el novio de Mauri dotó al actor Mariano Alameda de una noción valiosa sobre la industria audiovisual de aquellos años.

El actor, en el podcast «Animales humanos» que imita otros formatos como «El Sentido de la Birra», ha reflexionado sobre la fugacidad del éxito y la estabilidad que suele conllevar el mundo de la interpretación. Tampoco tuvo tapujos para hablar de la riqueza que les aportó participar en una de las series más vistas de nuestro país: «A lo mejor te pagaban unos 2.000 o 3.000 euros por capítulo. Una cosa así. Pero es una mierda en realidad, porque eso lo haces un tiempo. Entiendes que a lo mejor has ganado durante un tiempo 8.000 euros al mes, pero luego te tiras seis meses sin trabajar nada y tienes que vivir de lo otro».

El actor también ha compartido cómo era rodar una serie para la televisión lineal, cuando las emisiones estaban sujetas a una fecha y hora concretas y no a un consumo a la carta: «Yo he rodado por la mañana lo que se emitía por la tarde. O sea desde las 3 de la mañana. A esa hora te llega el guion al correo y te toca estudiarlo. A las 9 empezaba el rodaje. La producción era un poco de aquella manera, pero es que había que producir muchísimo tiempo. Entonces te come la emisión y no llegas. Tienes que emitir, no puedes decir me voy a casa que estoy cansado».