Najwa Nimri: «Proteger es dar herramientas de autoconfianza»

La ficción no deja de recordarnos que si hay algo sagrado eso es la familia. Primero fue Netflix, con la serie de Manolo Caro «Sagrada Familia» (ya disponible) y el próximo 24 de noviembre lo remarcará la producción dirigida por David Trueba para HBO Max «La Sagrada Familia», que narrará la historia del famoso clan Pujol-Ferrusola.

Sin embargo, en ambas se relata dos conceptos de familia distintos, aunque a todos les una algún que otro interés común y el gusto por guardar las apariencias. La serie de Netflix establece un núcleo familiar ficticio que esconde un oscuro secreto. Pero además de la familia protagonista, la historia creada por Manolo Caro refleja otros modelos de familia como aquellas excesivamente proteccionistas con los hijos. Este modelo de educación, bastante asociable a la cultura mediterránea en la que la madre funciona como una mano protectora y casi omnipresente, es cuestionado por la actriz protagonista Najwa Nimri. «Creo que no es bueno llamarlo sobreproteccionismo, porque eso no es proteger a nadie. Proteger es dar herramientas a tus hijos para que sean personas autónomas, darles la confianza y el impulso suficiente para que crean en sí mismos. Si haces que dependan de ti para poder vivir no les estás protegiendo, eso es hacer esclavos. Si mi personaje (Gloria) no llegase tanto al extremo, podrías decir hasta que es una buena madre, pero ese abrazo de oso a veces esconde asfixia. No cuestiono que el amor de esas madres sea real, pero no me quieras tanto».

Uno de los actores padece discapacidad intelectual y para todo el elenco ha sido una experiencia enriquecedora. «Ha dado muchísima frescura al rodaje y lo ha hecho mucho más impredecible. Te hace darte cuenta de lo embotados que vamos a trabajar», cuenta Najwa.

«Sagrada familia» no solo evidencia la falsedad de el núcleo que ha construido interesadamente Gloria, sino que también demuestra que las familias «ideales» en realidad no lo son tanto. «Hay un refrán que dice ‘en todas las casas cuecen habas’. No hay ninguna que no se libre de algo, incluso en los estatus más altos. Todos ejercemos algún tipo de poder o proyección en el otro, tanto cumplidas como frustradas. Pero también es el hábitat al que recurrimos para entendernos, como un buen profesor».

Gloria interpreta a la vez un rol ficticio en la trama, como hacer de un actor que interpreta a otro personaje. Algo al alcance de pocos intérpretes. «Sienta bien que los directores confíen en ti para estos papeles. Lo que me gusta hacer es meterme en saraos complicados, soy muy empollona. Además, he disfrutado metiéndome en un terreno más naturalista al que suelo frecuentar, una madre que va al parque».

Curiosamente, en este rodaje ha vuelto a coincidir con Alba Flores, como en «Vis a Vis» o «La Casa de Papel». «Como dice ella, somos ‘friend enemies’. «Nuestros personajes siempre tienen relaciones que no podemos desarrollar del todo y por eso estamos condenados a que el público se quede con ganas de vernos juntas y nunca nos pueda ver».