El actor Oh Young Soo (“El juego del calamar”) acusado de agresión indecente a una mujer

El 25 de noviembre, se informó que la sucursal de Seongnam de la oficina del fiscal del distrito de Suwon acusó al actor Oh Young Soo sin detención el día anterior por cargos de agresión indecente. Oh Young Soo está acusado de tocar inapropiadamente el cuerpo de una mujer a mediados de 2017.

Oh Young Soo se hizo famoso por interpretar a Oh Il Nam el famoso preso 001 de la serie de éxito en Netflix “El juego del calamar”, aunque lleva décadas dedicado al cine y al teatro. Nació en 1944 en Corea del Sur y comenzó su andadura por las tablas en 1967 y él mismo confirma haber aparecido en más de 200 producciones.

La popularidad mundial le llegaría en 2021 con la famosa serie coreana que dio la vuelta al mundo y en la que interpretaba a un anciano que parecía sufrir el mismo destino que sus compañeros, pero que ocultaba una dolorosa verdad. Su papel le valió varias nominaciones a premios y obtener el Globo de Oro a mejor actor de Reparto en enero de 2022.

En cuanto al caso, la policía recibió la denuncia de la víctima en diciembre de 2021 y remitió los documentos relacionados con el dictamen de acusación a autoridades superiores en febrero de 2022. A pedido de la fiscalía de una investigación complementaria, la policía entrevistó a los testigos y revisó las opiniones de los abogados y decidió no transferir el caso en abril.

Como la víctima apeló la decisión de la policía, la fiscalía ha vuelto a investigar el caso desde entonces. Durante la investigación de la fiscalía, se informó que Oh Young Soo negó las acusaciones. Oh Young Soo comentó a través de JTBC: “Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque [la persona] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”. Sin embargo, la acusación consideró que obtuvieron pruebas para respaldar la acusación de acoso y remitieron el caso a juicio.