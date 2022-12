Patricia Conde carga de nuevo contra “MasterChef”: “Nunca me he drogado; hay 2 personas que sí lo han hecho, todos los días”

Patricia Conde ha añadido un capítulo más a la polémica levantada por su participación en la séptima edición del talent culinario de TVE “MasterChef Celebrity”. Si justo un día antes de la gran final, la intérprete que no presentadora, explicó que su actitud durante el duelo con sus compañeros había frenado a propósito para que finalmente fuera Manu Baqueiro el que se llevase la chaquetilla que le permitiría enfrentarse a Lorena Castell en la final, luego editó el polémico texto para eliminar las partes más escabrosas. Sin embargo este jueves, y probablemente por los comentarios en redes sociales del propio programa, Conde ha decidido reeditar de nuevo el texto con impactantes acusaciones.

“Un día alguien dijo “esto es un show más que un programa de cocina”. Ha habido amor, ha habido guerras , yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Me bloqueé ante TANTA presión y me encantaría que no hubiera sido así. Nunca había visto Master Chef,pero les estoy eternamente agradecida por la oportunidad y porque todos me hayan conocido un poco más. Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, q peleemos, que hagamos un show divertido, como lo que habéis visto en los 12 programas de esta y en las demás ediciones”, comienza el post, muy parecido a la primera y segunda edición pero con añadidos.

La siguiente frase es hacia sus seres más queridos: “Me gustaría pedir perdón a mi familia (ellos saben bien que si no duermo no funciono) amigos, al equipo de Master Chef que habéis confiado más en mí que yo misma. Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así, como habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y sobre todo que prefiero reírme de mí misma antes que ofender a un compañero. En fin, que muchísimas gracias a todos”.

Pero lejos de quedarse ahí, Conde ha mandado un recado a alguien a quien llama “Jefa”, con elegidas mayúsculas: “.Ah, y otra cosa, Jefa, dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas.En plan “No estás loco, te han apagado el horno”por ejemplo. “Pero tranquilo que no van a ser muy duros”.”. Una clara referencia a las declaraciones que hizo Xuso Jones sobre las extrañas desapariciones y errores que acaban con bronca del jurado y que sugieren que están preparadas desde el programa.

Sin embargo las acusaciones más graves vienen en la última parte dónde Conde describe la tensión y el cansancio que hay que sobrellevar en el concurso: “Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de tv con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena pero no Idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo por ejemplo. Me pasan a mí el muerto 😂”.

Para finalizar también apunta a las supuestas indicaciones recibidas desde el programa para que su participación fuera mejor valorada: " Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás, cuando me echasteis 3 semanas y no pude rodar “A todo tren 2″ que es lo que quería,y así lo hice… mi cocinado era un poco lento pero eficiente, cosas peores las han dado por buenas y además había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como querías, poneos de acuerdo.Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo 😎”.

Captura del texto antes de su reedición FOTO: La Razón Instagram

Actualmente ya no se puede ver el post original al que se hace referencia en esta noticia porque si bien a las 12:57 se editó para incluir la polémica con la que se titula el artículo, vista la repercusión de las declaraciones de Conde, a las 13:32 ella misma lo reeditó de nuevo para eliminar el párrafo referente a la “Jefa”, las drogas y lo que le pidieron en el programa. Afortunadamente y vista la predilección por editar sus propios textos, internet y los periodistas hicimos capturas por si esto pasaba.