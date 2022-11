Xuso Jones revela el significado del enigmático mensaje de Patricia Conde sobre «Masterchef»

La final de Mastrechef Celebrity está dando para mucho, y no solo porque RTVE haya decidido fragmentar la final en dos noches, sino porque los concursantes están siendo más transparentes que nunca. Y es que contar con Patricia Conde conlleva los riesgos de tener a una concursante que no se va a callar nada y que no puede ocultar lo que siente. La presentadora ha reconocido que nunca había visto Masterchef y que ha descubierto que el programa no es real, sino un show televisivo. Así la presentadora ha dado la razón a los que criticaban al formato por parecer preparado y artificial.

Por si a alguien le parece rara la actitud de Patricia, dejo esto por aquí y ya que cada uno haga sus cábalas #MCCelebrity pic.twitter.com/vGszX00JCf — Patri (@PAD_1902) November 28, 2022

Pero estas declaraciones de Patricia no han hecho más que dar alas y visibilidad a las de Xuso Jones en un reciente podcast en el que asegura que durante su breve participación en Masterchef «vi cosas que no me esperaba». Así, confirmaba que los encargados de producción cambian cosas de sitio durante las pruebas para volver locos a los concursantes y que los jueces tenga aun más motivos para enfadarse y generar más momentazos televisivos. «En cuanto no te das cuenta te echan cosas a tu plato por la espalda». El exconcursante de otros programas como «Tu cara me suena» ha desvelado que estas situaciones le generaban tanto estrés que llegó a perder 7 kilos en 10 días.