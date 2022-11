Lorena Castell: «No me puedo poner en la piel de Patricia Conde, pero no creo que haya habido mal rollo»

Hace solo unos meses participaba en «El Desafío» y hoy ya posa con el título de «MasterChef» bajo el brazo. Lorena Castell ha demostrado ser la mujer talent de la televisión, exhibiendo todas sus habilidades y su inagotable energía. Además, se da la casualidad que es la segunda (consecutiva) colaboradora de «Zapeando» que gana «MasterChef Celebrity», después de que lo hiciese la edición anterior Miki Nadal. Solo unas horas después de que Patricia Conde levantara la polémica sobre la proporción de realidad y show que tiene este programa, Lorena comparte una experiencia distinta.

¿Hubo algún punto de inflexión en el que se empezara a sentir aspirante al título?

Sí. Al principio me conformaba con llegar al programa 5, pero me lo empecé a creer poco a poco y no solo por los veredictos de los jueces, sino porque veía que me defendía en todo tipo de cocina y me salía casi todo bien.

¿Qué chef está detrás del menú con el que salió victoriosa en la final?

Quique Dacosta. Muchos pensaban que trabajaría con Dabiz Muñoz como ya hizo Miki, por nuestra amistad con él y Cristina Pedroche, pero decidí cambiar Madrid por Denia. Hice un hueco en la agenda, entre los shows, la radio y «Zapeando», para pasar un fin de semana entero practicando el menú. Me encanta su cocina y su discurso sobre las emociones encajaba muy bien con mi personalidad y mi familia. También seguí practicando en casa, aunque no es lo mismo que en una cocina profesional.

¿La dedicación al programa es tan intensa como aparenta?

«Full time». Es verdad que yo he conseguido compaginarlo con mis otros compromisos, pero eso me obligaba a no descansar ni los domingos. Terminaba la semana con Mar Orozco, que venía a mi casa a seguir enseñándome. He echado de menos a mi hijo. Había veces que la única forma de ver a Río era acercarme a su cama con la linterna del móvil.

¿Se habría sentido satisfecha compartiendo título como hicieron la pasada edición Juanma y Miki?

Aunque en la final tocaba soltar mi «speech» competitivo e ir a por todas, siempre he dicho que cualquiera de los cuatro finalistas nos merecíamos ganar. En particular, Manu me parecía un durísimo rival y traía una trayectoria similar a la mía, los dos dimos la sorpresa en las últimas semanas. Además, de lo que me siento más orgullosa es de que hemos demostrado que se puede ser un «showman» y ser una persona autoexigente y extremadamente profesional, derribando el mito.

¿Qué hay de cierto en las especulaciones que se están lanzando sobre el comportamiento de Patricia Conde en el final de su participación?

No tengo ni idea. Justo en la prueba de seguir al chef ha sido el único momento en el que he estado totalmente concentrada en lo mío y no me fijé en nada más. No he vuelto a hablar con ella y no entiendo qué le ha pasado. No me puedo poner en su piel porque yo he vivido una experiencia televisiva increíble. Pero sí dejo claro que no ha habido mal rollo entre nadie. De hecho, Norma (con quien más ha discutido) me acabó regalando el vestido que lucí en la final.

¿Se apuntaría a una edición de ganadores, si surgiese?

Sin dudarlo. Además, ahora ya soy ratita lista, ya me sé los trucos. He demostrado que en los talents se puede ser una misma, sin renunciar a tu personalidad, y además ganar. Aunque me he vuelto un poco tiquismiquis y ahora en los restaurantes juego a adivinar si las recetas llevan jengibre.

¿Después de «MasterChef» y «El Desafío» qué talent le queda?

Pues he probado hasta en «Maestros de la Costura». Estuve ayudando a una concursante con una remalladora. Es una máquina de coser que nunca había utilizado, pero que, sin embargo, sí recordaba a mi madre con ella en casa. Me di cuenta de todo lo que puedes aprender solo con ver algo desde niño. Acabé cosiendo 8 metros de cola de novia sin casi darme cuenta. Como la cocina, también es algo muy intuitivo. Luego no se creían que no he cosido en mi vida. Es verdad que desde pequeña he sido bastante habilidosa con todo, salvo con las matemáticas.

¿Apuntaría a Río a «Masterchef Junior»?

No quiero influenciarle desde tan pequeño solo por el hecho de que yo me dedique a la televisión, y además tengo la sensación de que no le gustan mucho las cámaras. Pero sí que me hizo mucha ilusión que estuviese en mi final. Me emocioné muchísimo, no sabía nada de esa sorpresa. Cuando empecé a echar humo con el nitrógeno líquido debió pensar que su madre es bruja (se ríe).